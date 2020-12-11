網紅22樓巨晃一夕爆紅　善心史「罕病還捐20多次血」醫喊：母湯



▲網紅「Momo spoootlight_小浮誇」曾罹患罕病，卻捐血20多次被醫師來信反映，小浮誇透過經紀人回應，有經過醫師評估，身體狀況良好才前往捐血。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

10日晚間宜蘭外海發生規模6.7強震，讓全台陷入一陣搖晃中，一名女網友因分享22F巨晃引起討論，不過有醫師眼尖，發現這名網紅曾罹患罕見疾病「多發性」硬化症，卻還捐了20多次血，嚇得趕快提醒，WTO早已規定「多發性硬化症」終生不得捐血，雖然網紅本身可能不知情，但此舉非常不妥。

擁有23萬臉書粉絲團追蹤的網紅「Momo spoootlight_小浮誇」因分享22樓巨晃影片爆紅，不過有醫師發現，小浮誇於今年6月間曾因罹患罕病還捐血20多次，獲得媒體報導，因此來信《ETtoday新聞雲》提醒，醫師說，根據WTO規定，罹患紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎、皮肌炎、多發性硬化症等多項自體免疫疾病，是終生不得捐血，因而小浮誇捐血，可能再無意間好心辦了壞事。

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▲小浮誇因為在臉書po出22樓的巨晃影片被報導，一夕之間爆紅。（資料照／網有授權使用）

記者去電「新竹捐血中心」求證，同樣獲得「多發性硬化症終生不得捐血」的答案，「新竹捐血中心」護理師表示，WTO的確明定多發性硬化症不得捐血，除了因為擔心捐血者的健康負荷，也因為此類疾病為自體免疫缺失疾病，的確有機率讓受血者的免疫也同樣發生異常。

捐血中心再也表示，雖然捐血中心收血後會對血液進行病毒、愛滋等篩檢，但無法面面俱到，再加上捐血中心並未與健保局連線，雖有許多禁止捐血的疾病，但若捐血者未主動告知，他們的確無法得知。

記者問，若無健保連線的情況下，受血者受血是否只能「憑運氣」，捐血中心說，所以在捐血前，會請捐血者簽下同意書(切結書)，若後續因隱瞞而造成受血者健康受損，捐血者也要負擔起相對責任。

▲▼捐血中心表示，WTO的確明定某些疾病終生無法捐血，捐血者在捐血前也需填寫問卷。（圖／翻攝台灣血液基金會網站）

記者再向當時舉辦捐血的愛康衛生棉公司反映，愛康表示，和小浮誇經紀人聯絡，小浮誇經過醫師確認，身體狀況健康，是可以進行捐血的，愛康說，這個活動純屬公益性質，當初的目的只是希望更多人能參與捐血活動，對於後續收到這樣的消息，也會立刻轉知小浮誇知情。

▲捐血中心說，所以在捐血前，會請捐血者簽下同意書(切結書)，若後續因隱瞞而造成受血者健康受損，捐血者也要負擔起相對責任。（圖／翻攝台灣血液基金會網站）

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