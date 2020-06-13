後疫情時代別輕忽保障缺口　民眾可掌握3大要領檢視保單

▲隨著後疫情時代來臨，壽險業者表示，民眾進行保單規劃時，有3大要領 。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，壽險業者建議，後疫情時代仍要有長期抗戰、與病毒共存的心理準備，建議民眾保險規劃有3要領應定期檢視保障是否有缺口，同時也可善用外溢保單，協助做好健康管理。

南山人壽表示，儘管台灣疫情趨緩，但國際疫情仍然險峻，沒有人可以預料疫情是否會再捲土重來，或是爆發新的病毒疫情，再加上新冠肺炎的治療藥物及疫苗尚未研發完成，大家要有長期抗戰、與病毒共存的心理準備。

市場上先前推出的防疫保單大多為1年期，但是病毒不會只存在1年，這波疫情增強民眾的保險意識，因此為了能有長遠的保障，南山人壽建議，可以選擇投保終身型健康醫療險，讓保障可以持續，以從容因應未來各種變化。

第二，民眾在疫情後回歸正常生活，但仍要保有危機意識，南山人壽建議，定期檢視自己的保障，看看自己或家人是否有保障缺口，像是1年到期的保障是否可以延續，保險額度是否足夠，以及是否轉為終身險等問題。

富邦人壽也提及，從據全民流病數據統計發現，糖尿病患者一旦罹患新冠肺炎，死亡率為一般患者的8倍，顯示糖尿病患者為染疫重症高風險族群。

第三，隨著後疫情時代來臨，富邦人壽表示，民眾自我健康管理意識抬頭，外溢保單除了能提供相關醫療保障，同時也能協助民眾做好自主管理健康的保險商品，特別是針對糖尿病患者，由於投保一般健康險，可能因血糖問題，無法投保或被要求加價，醫療保障明顯不足。

富邦人壽建議，不妨透過外溢保單補足缺口，以面對未來突如其來的健康風險，除了協助民眾在疫情後能夠維護自主管理健康，同時保險公司也會提供誘因給保戶，如病情穩定可領取保費回饋折扣等，藉此鼓勵保戶維護自身的健康。

整體來看，後疫情時代，民眾可透過3大要點檢視保險保障，包括防疫是一時的，但保障要終身；預防勝於治療，透過外溢保單管理健康；定期檢視適時加碼，邁向防疫新生活。

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