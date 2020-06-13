新發地市場再爆4確診！38歲上班族買菜後中招　高燒38.6℃全身發麻

▲北京新發地市場。（圖／翻攝中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對近日爆發的本土新冠肺炎疫情，北京今（13）早11時召開疫情防控新聞發布會，介紹了12日16時-24時新增的4例確診病例，值得注意的是，這些病例均與新發地批發市場有關。北京市也決定將對5月30日以來，與新發地市場有密切接觸的人員開展核酸檢測。

北京市新增4例確診具體情況如下：

病例1，某男，38歲，北京市西城區人，公司職員，家住北京市房山區長陽鎮九州溪雅苑。患者5月30日、6月5日和6日，曾騎摩托車至新發地農產品批發市場採購。6月9日出現身體發麻、發熱、頭痛等症狀，最高體溫38.6℃。11日自駕車到石景山醫院發熱門診就診，12日核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例2，某男，50歲，河北省保定人。工作單位和現住址均為新發地冰鮮海鮮市場，司機兼進貨員。6月6日出現發熱、咳嗽等症狀，12日就診北京天壇醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為重型。

病例3，某男，35歲，河北省保定人。工作單位和現住址均為新發地冰鮮海鮮市場，售貨員。6月10日出現發熱等症狀，12日就診北京天壇醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例4，某女，27歲，山東省德州人。工作單位為新發地批發市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。6月9日出現發熱、咳嗽等症狀，12日就診北京友誼醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

▲新發地市場休市公告。（圖／翻攝自新京報）

目前該市場有45人出現咽拭子陽性，新發地市場及周邊11個社區已採取封閉管理措施。北京市決定將對5月30日以來，與新發地市場有密切接觸的人員開展核酸檢測，衛生健康和公安部門正在制定篩查方案，將以區為單位進行篩查。

據悉，北京市具備核酸檢測能力的機構已達到98所，日最大檢測能力已達9萬多人，可適應人群檢測方面的需求。

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