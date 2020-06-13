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防疫後時代！解封回歸正常生活　新竹市校園6月15日全面開放

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▲籃球場是下課後孩子們最喜愛的場地。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市校園6月15日全面解禁。（資料圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

武漢肺炎疫情趨緩，至11日止國內已連續60天本土零確診病例，配合中央疫情指揮中心於6月7日公布已擴大鬆綁生活防疫規範，新竹市政府宣布市立各級學校將於6月15日起全面重啟開放，各場館空間重新恢復對外租借。

新竹市校園開放包含校園各室內外空間租借，提供社區居民運動休閒使用及相關社會團體租借。市府教育處提醒市民朋友可以多注意一下學校門口的告示，或是至學校的官網，確認各校開放的時段，目前國內疫情趨緩，鼓勵市民參與運動，提高身體免疫力。

▲新竹市政府加強落實兒童城市防疫第一線。。（圖／新竹市政府提供）

▲雖放寬防疫措施，解封校園，但政府仍呼籲要落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣以及維持社交距離。

教育處呼籲，由於國內疫情趨緩，校園將於6月15日開放，目前雖已放寬社區防疫措施，但仍提醒民眾平時仍應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣；外出活動時維持社交距離，若無法維持社交距離應佩戴口罩，保護自己及他人的健康。

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