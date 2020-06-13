恐怖3巧合！仰德大道半年奪2命　年齡、路段、撞擊痕跡竟都相似

▲士林一名男子在仰德大道失控自撞。（圖／記者游宗樺攝）

記者葉國吏／綜合報導

汐止1名美髮店員工，12日凌晨與高中同學一同前往陽明山夜遊，但沒想到卻疑因車速過快，在轉彎時自摔，結果整個人當場噴飛失去生命跡象，搶救1.5小時後宣告不治。弔詭的是，去年12月同一地點也發生一起機車死亡車禍，而且撞擊痕跡都相似。

警方調查，19歲的劉姓男子，與2名高中同學分騎3台車，在12日凌晨1時許，前往陽明山夜遊，但是行經仰德大道時，疑似因車速過快，擦撞地面的路緣石，整台車當場慘摔在地，而劉男也撞上電線桿失去生命跡象，經過1.5小時的搶救後仍宣告不治。

▲曾男車聚跑陽明山，仰德大道過彎自撞山壁亡。（圖／東森新聞）

該路段在2019年12月12日深夜也發生死亡車禍，一位年僅19歲的曾姓男子與網友相約車聚，一行人騎車上陽明山夜遊，不料行經事故路段時，曾男機車偏離車道、失控撞上山壁當場倒地，友人見狀連忙報案求助，但當救護人員到場時，曾男已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

根據聯合報報導，警方分析，駕駛都因車速過快，加上對地形不熟才發生意外。去年底發生機車死亡車禍後，士林警方立刻請交工處將該轉彎處的沿側溝蓋鋪平，防止騎士過彎打滑，並在轉彎處前方五十公尺加掛警示牌；將再建請交工處，將電線桿做包覆性防撞措施。

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