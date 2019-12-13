陽明山車聚自撞山壁！19歲男「口吐血沫」重傷亡　爸悲痛：回不來了

▲曾男機車車燈破碎，車頭嚴重毀損。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

台北市19歲曾姓男子12日深夜與車友相約上陽明山夜遊，孰料行經仰德大道一段一處彎道時，卻突然失控自撞山壁，導致頭部重創慘死，後方的張姓車友也遭到波及、摔車濺血，所幸並無生命危險。死者曾男的父親接獲噩耗後難以相信，表示兒子熱愛運動、性格孝順，平時也會到士林夜市的攤位幫忙，怎麼也料不到，只是上山看個夜景，竟然再也回不了家。

警方調查，曾男與臉書社團網友相約晚間一起騎車上陽明山夜遊，一行人12日深夜浩浩蕩蕩出發，但曾男騎車經過仰德大道彎道時，卻突然失控衝上人行道、猛力撞向山壁，導致機車車燈碎裂、儀錶板爛毀，而曾男也因撞擊力道太過強大，頭部受到嚴重創傷當場失去呼吸心跳，送到醫院時口中還不斷吐出血沫；無奈最後經過搶救，曾男仍因傷勢過於嚴重宣告不治。

▲當時騎在後方的張男受到波及，膝蓋擦傷濺血。（圖／東森新聞）

受到波及張姓車友表示，一行人都是網路上認識的車友，大家相約上山看風景，當時他騎在曾男身後，一過彎後就發現他已經撞上山壁，機車噴向中間車道，自己反應不及也瞬間被掃倒，造成膝蓋擦傷，牛仔褲上殷紅一片，所幸並無生命危險。

事後曾男的父親接獲噩耗難以置信，哀痛表示兒子相當乖巧、孝順，平常就熱愛戶外運動，臉書上滿是單車照。曾父說，自己在士林夜市擺攤撐起家計，兒子只要一有空就會來幫忙，一家人和樂融融、感情非常要好，想不到只是騎車上山看夜景，竟會撞上山壁殞命。

初步了解，曾男經過抽血後並未有酒精反應，確切事故原因為何，仍還有待警方進一步調查釐清。

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▼曾男熱愛運動，也很乖巧孝順，父親怎麼也想不到，兒子只是出門看夜景，竟然會再也回不了家。（圖／東森新聞）