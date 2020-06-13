北市櫃姐Google評論「湯匙超髒」！湯包店老闆PO影像　互告結果出爐

▲吃湯包引發言語爭執，竟從店家到網路再告上地檢署。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台北市陳姓女子在湯包店消費，為了洗湯匙和店家發生爭執，返家後在Google店家評論區留下「餐具都超級髒」的評論，湯包店藍姓老闆將監視器畫面上傳臉書回擊，雙方互控加重誹謗與違反《個資法》，台北地檢署偵辦後，認定2人都罪證不足，均予以不起訴處分。

檢方調查，在新光三越百貨公司工作的陳女，去年8月12日晚間10時許，到台北市松山區的湯包店消費，認為店家提供的湯匙不乾淨，後與店家藍姓店主發生口角，雙方不歡而散。

陳女事後在Google的店家評論區發文「餐具都超級髒，我自己過去洗，還被大聲說那邊不能洗，叫我拿新的，但全部都髒的」。藍姓店主則在評論區反駁，陳女又嗆「影像放上來阿，看看你罵人的嘴臉」。

結果藍姓店主8月17日凌晨就將陳女爭執的監視器畫面片段上傳湯包店粉絲專頁，並且發文「針對任職在新光三越陳小姐在我們Google商家的評論回應影片， 證明我們餐具是乾淨的，影片一分鐘後就看到陳小姐如何挑選湯匙」等語，讓陳女認為店家公布她的姓氏、職業、工作處所等資料，提告藍姓店主違反《個人資料保護法》，而藍也提告陳女加重誹謗，雙方戰火從網路打到台北地檢署。

檢方認定，陳女只是一般消費者，就其個人生活經驗，針對藍所經營店家餐具衛生情況，依她個人價值判斷提出主觀且與事實有關連的意見及評論，沒有誹謗犯意及犯行，且攸關消費議題，屬可受公評之事。

至於藍姓店主，檢方認為陳女確實在評論區留言「影像放上來阿，看看你罵人的嘴臉」，當天也穿制服、別名牌，檢方認定是自行公開或經其表示同意，不違反個資法，因此將2人不起訴處分。

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