打臉陳時中！醫師曝光「健保署開會3真相」：真的怕

▲衛福部長陳時中表示，醫材新制是希望保障病人之餘，也顧及醫界的合理收入。（圖／記者賴文萱攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

健保署日前針對8大類醫材訂定差額收費上限，引起社會關注，衛服部長陳時中親自解釋，該政策費時1年，邀請多位專家溝通才成形。對此，胸腔科醫師蘇一峰點出3真相，徹底打臉健保署開會的情況。

蘇一峰表示，胸腔科並不在自費醫材的範圍內，因此沒有相關的利益衝突，但他針對健保署提出有召集專家溝通一事不認同，首先「像我這種年輕講話沒份量的醫師，永遠不會被選上去當代表發聲啦！」

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其次，蘇一峰曾代表胸腔醫學會到國家空汙會議發言，在會議上狂電幾名主張空汙議題是假象的大老後，竟直接被除名下次會議，「代表講話不正確，就沒有下次邀請了」；最後則是「主管機關就是要推這個政策了，開會只是形式而已，醫學會派出的代表就算反對也無法逆轉政策了！」

▲胸腔科醫師蘇一峰事後收到緊急溝通會議邀請信。（圖／截自蘇一峰醫師臉書）



對此，陳時中表示，醫材納管受影響的包括心臟內科、骨科、眼科等，其中眼科開業居多，品項價格差距過大，收過許多投訴，經各方研擬才會訂出差額給付上限，懷疑此次爭議是有「黑手在操弄」。

總統蔡英文表示，已請行政院長蘇貞昌特別注意此事，將與陳時中部長就各界的意見進行研商，「謝謝大家的意見與提醒，我們一定會更加努力」。

事後，蘇一峰在臉書透露，他發文後立即被邀請參加緊急臨時溝通會議，但胸腔科並無自費醫材問題，所以無法以專業給出建議，只能代為轉達同業、網友們的話，「不知道……明天是…『解決問題』，還是『解決提問題的人』，小弟我真的怕怕……但還是會硬著頭皮上場。」

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▼蘇一峰對緊急會議感到害怕。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

