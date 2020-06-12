北京男確診感染源不明！　小孩學校「48接觸者」緊急居家觀察

▲北京新增一名確診者，小孩學校同學及教職員緊急居家隔離。（圖／翻攝自北京青年報，下同）

記者劉亭／綜合報導

連續56天0新增後，北京11日新增一起新冠肺炎確診案例唐姓男子，由於他沒有外出史，目前無法確定感染源。唐男孩子為西城區育民小學四年級學生，校方緊急安排所在班級其他33名學生以及與該班有過接觸的15名教職員工全部居家觀察。

根據北京青年報報導，學校向家長們發佈了相關工作情況說明，區教委和學校立即啟動緊急方案，安排唐某某孩子所在班級其他33名學生以及與該班有過接觸的15名教職員工全部居家觀察。班主任對學生進行心理安撫，教師使用線上教學，確保學生正常學習。

學校也已將與唐某某孩子所在班級同樓層的兩個班學生轉移到備用教室；同時，對教室、衛生間等公共區域和轉移路線所涉及區域進行全面消毒。

唐某某孩子6月11日上午進行核酸以及血清學抗體檢測，結果均為陰性，截至目前，孩子體溫正常，身體無其它不適。也有學生家長透露，學校在今日（12日）對學生進行核酸檢測。

唐某某，男，52歲，北京市人，家住西城區月壇街道西便門東大街，於6月10日下午因間斷發熱到轄區醫院發熱門診就診，曾出現畏寒、乏力等症狀，但無咳嗽、無咽痛、無胸悶，患者自述近2周無出京史、無外來人員密切接觸史，樣本核酸檢測為陽性，經專家診斷為新冠肺炎確診病例。

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