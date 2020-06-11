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南方澳大橋斷橋案監院指有違失　宜蘭縣府：該檢討的會檢討

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▲▼南方澳斷橋罹難的4移工遺體，4日晚移往中壢通天殯儀館，擇期運回印尼、菲律賓。（圖／記者游芳男攝）

▲▼宜蘭南方澳大橋斷橋案，監察院指宜縣府也有違失應注意檢討。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳大橋斷橋案，監察院11日以橋梁管理機關妾身不明，導致橋梁檢測、評估作業權責不清，無法落實，糾正交通部暨所屬公路總局、航港局、港務公司，且宜縣府有違失應注意檢討，為此，宜縣府說，橋梁主管機關是交通部航港局，早期未釐清權責前，縣府仍依規定橋檢，經釐清後交由航港局，屬縣府應檢討的會檢討，也會以事實層向監院陳述。

南方澳跨港大橋2019年10月1日上午，坍塌斷橋造成重大傷亡，監察院以宜縣府也有違失提出應注意檢討，宜縣府表示，尚未收到監院公文，而發生斷橋事件，縣府也遺憾。另對南方澳大橋橋梁檢測，縣府均依中央相關規定執行。而且縣府2016年把橋檢相關資料與權責都已移給航港局，當然無權再對南方澳大橋安檢。

另，會審慎面對監察院公文內容，屬縣府應檢討的會檢討，也會以事實層向監察院陳述。

▲▼黃玉霖（下圖）說萬噸海面平台船，將來為南方澳斷橋拆除助力。（圖／記者游芳男攝）

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