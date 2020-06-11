「腦袋一片空白！」男高中生猛刺國小女童3刀　偵訊頻搖頭：我也不知道…

記者陳雕文、黃彥傑、莊智勝／新北報導

新北市淡水區一名就讀高中二年級的男同學今（11日）上午揮刀砍傷國小女童（10歲），男高中生稍早移送派出所接受警方訊問，對於犯案動機，男高中生搖搖頭，表示自己當下腦袋一片空白，雖然知道自己在做什麼，但不知道為何要揮刀攻擊女童。

▲淡水男高中生移送，過程中低頭沉默不語。（圖／記者黃彥傑攝）

警方初步調查，發生喋血案的學校位於淡水區，該校除了高中部、國中部外，還有附設小學，但依照校規，高中生是禁止踏入小學校區。11日上午，男高中生行經小學校區門口處，見到女童正在排隊量測體溫，突然闖入，並抽出料理刀朝著不認識的女童猛刺，嚇得女童不斷發出尖叫；男高中生在逞凶後，還意圖持刀自殘，朝著自己的左手割下，一旁老師及義工見狀後趕忙上前壓制報警，並將2人送醫。

院方表示，2人到院時意識皆清楚，男高中生左手處有刀傷，經縫合後已無大礙，惟其情緒仍然不穩；而女童傷勢則較為嚴重，背部有3處穿刺刀傷，經手術治療後雖生命徵象暫時穩定，但醫生擔憂傷口深及內臟，因此仍在加護病房觀察中。

▲男高中生的爸爸到派出所陪同警詢，過程中不斷彎腰安撫兒子情緒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

男高中生在經治療後，稍早中午12時許移送往派出所進行筆錄，當警方問及「為什麼要犯案」時，男高中生搖了搖頭，稱自己當下腦袋一片空白，雖然知道自己在做什麼，但自己也不清楚為何要攻擊人。

警方調查，行兇用的兇刀是男高中生自家中拿的；爸爸也指出，兒子平時在家表現很正常，真的想不到會出現這樣的行為，懷疑可能是課業壓力太大，對受害女童跟家屬真的感到非常抱歉。

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▼警方調查，行兇用的兇刀是男高中生自家中取出。（圖／記者黃彥傑翻攝）