支持黑人平權！Chrome程式碼擬移除「黑名單」及「白名單」用詞

▲Google一直以來都是黑人平權運動的支持者。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

過去幾周來，全美掀起一波反種族主義的浪潮，Google一直以來都是國際維權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的支持者。為進一步表示對黑人平權運動的支持，Chrome團隊將對服務進行調整，不再使用黑名單（Blacklist）和白名單（Whiteist）兩個詞來標示內容。

非裔美國詩人休斯（Langston Hughes）曾在其撰寫的文章《That Word Black》中以輕鬆而尖銳的方式闡述了這個問題。他寫道：「諸如『黑名單』及『白名單』之類的詞彙，會強化『黑＝壞，白＝好』的概念。」

為使程式碼的編寫能更加「種族中立」，Chromium開源項目已於去年10月在其官方的編程指引中建議，Chrome和Chromium開發者應避免使用「黑名單」與「白名單」這樣的詞彙，並建議分別使用中性術語「阻擋名單」（Blocklist）及「通行名單」（Allowlist）替代。

事實上，Google早在2018年5月便開始採取類似措施，並已取得進展，不過Chrome的內部程式碼仍是有許多使用「黑名單」一詞的地方，如「Blacklist component」等。隨著近日美國反種族歧視和暴力的抗議活動規模愈來愈大，已開始有Chromium開發者對此採取行動，實現Chrome種族中立程式碼的願望。

據科技新聞網站《9to5Google》報導，7日下午已有一名Chromium開發者向Google提交Chrome全新的原始碼，希望能將「黑名單」一詞改為「阻擋名單」。若Google接受此次更改，則預計將有2000個「黑名單」一詞被替換。

報導指出，Google以自身的實際行動及各種方式來對抗種族主義，是一件令人欣慰的事。也讓大眾意識到，所有人都有可能在自己的領域共同對抗種族主義。

＃不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣