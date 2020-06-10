食藥署高官偷吃女下屬！同事都在上班　她狂飆168公里到「台中合體」

圖文／鏡週刊

食藥署吳姓簡任技正，與林姓女下屬被爆出不倫戀，雙方不但利用參加研討會外宿同房，還經常前往山區幽會。儘管吳男、林女多半利用下班時間約會，但本刊也曾直擊，2人在上班日出遊約會。5月1日勞動節下午2點，身為公務員理應未放假的林女，背著包包離開衛福部，搭捷運到南港車站轉搭高鐵直奔台中。當天林女是否有請假？不得而知。

本刊直擊，林女一出高鐵台中站，就直接前往乘客接送區，這時吳男的休旅車已在停車場等候。戴著口罩的吳男穿著休閒服，一見到林女，立刻下車將鑰駛交給她，讓她先上車，吳男則去繳停車費，再帶著一包零食回到車上。

吳男上車後立刻戴起墨鏡，迎著燦爛的夕陽，載著林女緩緩地行駛在台灣大道，一路往海線的梧棲區開去。吳男一邊開車，一邊開心地跟林女聊天，坐在副駕駛座上的林女，還悠哉地吃著吳男為她準備的零食。

本刊調查，年近50歲的食藥署吳姓簡任技正，畢業於陽明大學生物化學研究所，之前擔任食藥署食品輸入管理科長，因為學養傑出，深得長官賞識，也經常接受媒體採訪，形象相當正面，沒想到會與女下屬大談不倫關係。

至於年約30歲的林女，畢業於中興大學食品暨應用生物科技研究所，2015年通過國家三級高等考試，分發到食藥署食品輸入管理科，成為吳男部屬，2人疑似因近水樓台、密集接觸，最後產生情愫，發展成不倫關係，也損及食藥署及衛福部的形象。

食藥署今（10）日發布4點回應，表示二位當事人的行為是否有影響機關聲譽，將提本署考績會討論。



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