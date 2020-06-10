雲林台商秀「千萬賓士SLR」約正妹！家門前被扒光…下場超慘

記者鄒鎮宇／綜合報導

雲林一名吳姓台商透過臉書販售口罩，結識正妹小美（化名），自稱擁有要價千萬的賓士SLR，可以載對方兜風。沒想到，相約見面後竟是4個大漢持刀、電擊棒攻擊，一刀捅進吳男的胸口，還好鄰居報警才讓4名惡煞離開。

吳男表示，他6月初賣口罩認識居住桃園的小美，對方聲稱6日要南下高雄投票，7日回程途中可以見面，他也大方給出住家地址，穿好襯衫後在住處等待小美。

▲吳男本想載妹出遊，卻被4男攻擊。（圖／東森新聞）

▲吳男的千萬賓士。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



豈料，吳男一出門就被兩人用電擊棒襲擊，痛到他倒在地上，另外兩人則撲上來拳打腳踢，還拿刀子插進胸口，最後搶走他的手機，打算把他拖上車子帶走。由於過程聲響過大，鄰居聽到後大喊報警，才讓4名惡煞停下離開。

吳男被毆打的過程中，上衣染血被拉扯脫落，最後只能裸著上衣躺在家門口，等待送醫。據悉，吳男聲稱在大陸經營房地產，因疫情關係才留在台灣，疑似聊天途中透露財力，才讓對方起心動念想擄人勒索。

吳男母親表示，兒子被球棒、電擊棒及刀子攻擊，胸口差3公分就刺到心臟，差點死亡，「我不知道這個社會到底怎樣，可以這樣打人、這樣殺人」。

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▼吳男母親看到兒子在家門前受傷，非常氣憤。（圖／東森新聞）

