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台南博奕主題餐廳招客賭博　38人被逮查扣現金148萬、近3億籌碼

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▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局6月7日深夜11時45分，持搜索票前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳查緝搜索，現場查獲巫姓負責人、荷官等工作人員12人及賭客25人，查扣賭資現金148萬元、籌碼賭具折合新台幣2億8900萬元及記帳電腦主機、監視器、撲克牌、帳冊等證物。

▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局數月前接獲情資，北區西門路四段1家博弈主題餐廳涉嫌掛羊頭賣狗肉，招募會員聚賭，立即成立專案小組經過長期蒐證掌握不法證據後，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，該餐廳對外佯稱是單純的運動競技餐廳，民眾需加入會員才能進入，店內提供完整的德州撲克、百家樂及三寶等賭具設備，由荷官以籌碼對賭，並提供高檔美食為賣點吸引賭客上門，贏錢的賭客可將籌碼兌換成現金。由於平時餐廳大門上鎖管制出入，查緝十分困難。

▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6月7日深夜11時45分警方專案小組見時機成熟，持搜索票伺機攻堅進入，一舉破獲該賭場，現場查獲巫姓負責人、荷官等工作人員12人及賭客25人，查扣賭資現金148萬元、籌碼賭具合計289億元（1比100計折合新台幣2億8900萬元）及記帳電腦主機、監視器、撲克牌、帳冊等證物。全案訊後將賭場巫姓負責人及工作人員等13人，依賭博罪嫌移送台南地方檢察署偵辦，另賭客25人依違反社會秩序維護法裁罰。

▲台南市警五分局持搜索票，前往北區西門路四段1家博弈主題餐廳破獲職業賭場，查獲巫姓負責人、賭客等38人，賭資現金148萬元、籌碼賭具等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長陳錦文表示，職業賭場對轄區治安是種威脅，少數不法業者假借餐廳名義行賭博之實，五分局將持續貫徹市長黃偉哲保障合法、取締違法業者的治安施政理念，絕不容許「掛羊頭賣狗肉」行為，呼籲不法分子不要心存僥倖，挑釁警方維護治安的決心。

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