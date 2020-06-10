台北5G公車上路！　信義微風、台北101體驗試乘

▲5G智慧公車試乘體驗 。（圖／資訊局提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市資訊局10日宣布，將在6月11日至7月2日在信義計畫區－信義微風至台北101間，推動「5G公車試乘體驗創新應用服務」，透過在試辦區內佈建5G基地台，讓試乘民眾在行進間體驗5G超高速傳輸所帶來流暢8K/4K的超高畫質影音。

資訊局表示，本次5G試辦計畫，使電信業者能透過實證場域建置5G基地台，並以「5G公車試乘體驗」率先讓民眾享受高畫質影音以及大頻寬之特性，同時也為我國5G垂直場域帶來良好的示範作用。





▲5G智慧公車試乘體驗 。（圖／資訊局提供）

台北市政府副秘書長陳志銘表示，5G是我國六大核心戰略產業之一，也是推動智慧城市的重要基礎建設，台北市支持各項創新提案在本市場域進行實證，先前也曾與其他業者合作，在內湖進行5G相關的實驗計畫，這次與中華電信選定信義計畫區做為5G實證場域，希望能藉由這次的示範計畫，激發出更多的5G創新垂直應用，加速實現安全便利的智慧生活。

在活動期間，民眾可於信義計畫區的信義微風公車站及台北101公車站搭乘5G智慧公車，每天14:20以後開始進行兩地接駁，單趟車程約15分鐘，試乘民眾可在移動中透過5G觀看高速率傳送的8K/4K寬頻影視，提前進入5G寬頻新世界!

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