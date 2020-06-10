民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了！喊話：走的遠要一群人走

▲黃瀞瑩喊話黨內同志要團結。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮，近來頻頻在臉書開砲，日前爆料民眾黨10日打算召開黨員大會，但僅限110名創黨黨員，恐違反《政黨法》，並點名黨副祕書長陳建璋要「勇於承擔自己的決策」。面對黨內紛爭，北市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩，9日晚間以個人身分溫情喊話「團結」，強調「要走的遠要一群人走」。

黃瀞瑩在臉書上表示，紛紛擾擾了一陣子，今晚轉換成個人的身分，有些話想對大家說，我們每個人都有不同的過去，來自不同的成長背景，「但我們，因為民眾黨而聚在一起」。

「上週末開始，不論社會、媒體、社群上充斥憤怒、鬱悶等情緒，但我還是希望大家能回歸理性，務實、專業的討論。」黃瀞瑩說，2020年體驗了一場不一樣的選舉，一路上我認識了許多的柯粉志工，我很感佩當時各界的幫助，當時，大家團結努力，只為了那一個目標，就是增加民眾黨在立院的席次，那時的我們團結一致，努力向前，終於走到投票那天，拿下了五席立委。

黃瀞瑩表示，現在任職於黨部或黨團的同仁，不少過去曾經都是我在市府的好同事，也是長久以來的好戰友，說真的，那是一個未知的世界，對每個人來說都很陌生，「但我看到的每一位同仁，都非常努力在溝通、協調，維持黨務運作」。

黃瀞瑩說，我知道處境艱難，一切都不容易，過程中或許跌跌撞撞，但所做的努力，無非是為了讓這個黨能夠一切順利。各方的建議我想黨部都聽見了，我希望看到這篇文章的每一個你們、每一個屬於民眾黨的你們，要能更團結，一同面對接下來的挑戰。

民眾黨近來內部紛爭不斷，先是網軍事件燒得風風火火，近來又爆出黨員大會與會人數與資格的問題。民眾黨本預定在10日召開黨員大會，但由於無法平息內部各方意見不同的聲浪，最後決議擇日再開。

民眾黨也透過聲明指出，1.原預定召開之黨員大會並非常態性會議，其目的為通過黨章修訂完善黨內民主制度，屆時所有黨員可藉由選舉票選黨代表，黨內相關決策，未來將透過全國黨代表大會進行討論。

2.黨員大會原定於今年年初召開，受限於疫情衝擊，因此無限期延後，直至中央流行疫情指揮中心宣佈境內解封後才預定辦理。

3.唯原本預計在疫情緩解後，即需盡快召開黨員大會修改黨章，但經與內政部及律師多次討論後，了解到現行黨章中相關規定並不完善，行政程序上仍有待商榷，律師因此建議必須先釐清後再行召開黨員大會。

民眾黨表示，感謝本黨同志針對黨員大會之相關辦法提出不同意見，讓我們能適時進行調整，本黨會在相關辦法確立後對外公告。

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