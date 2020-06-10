　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了！喊話：走的遠要一群人走

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣民眾黨黃瀞瑩陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃瀞瑩喊話黨內同志要團結。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

曾代表民眾黨參選立委的逢甲大學助理教授何景榮，近來頻頻在臉書開砲，日前爆料民眾黨10日打算召開黨員大會，但僅限110名創黨黨員，恐違反《政黨法》，並點名黨副祕書長陳建璋要「勇於承擔自己的決策」。面對黨內紛爭，北市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩，9日晚間以個人身分溫情喊話「團結」，強調「要走的遠要一群人走」。

黃瀞瑩在臉書上表示，紛紛擾擾了一陣子，今晚轉換成個人的身分，有些話想對大家說，我們每個人都有不同的過去，來自不同的成長背景，「但我們，因為民眾黨而聚在一起」。

「上週末開始，不論社會、媒體、社群上充斥憤怒、鬱悶等情緒，但我還是希望大家能回歸理性，務實、專業的討論。」黃瀞瑩說，2020年體驗了一場不一樣的選舉，一路上我認識了許多的柯粉志工，我很感佩當時各界的幫助，當時，大家團結努力，只為了那一個目標，就是增加民眾黨在立院的席次，那時的我們團結一致，努力向前，終於走到投票那天，拿下了五席立委。

黃瀞瑩表示，現在任職於黨部或黨團的同仁，不少過去曾經都是我在市府的好同事，也是長久以來的好戰友，說真的，那是一個未知的世界，對每個人來說都很陌生，「但我看到的每一位同仁，都非常努力在溝通、協調，維持黨務運作」。

黃瀞瑩說，我知道處境艱難，一切都不容易，過程中或許跌跌撞撞，但所做的努力，無非是為了讓這個黨能夠一切順利。各方的建議我想黨部都聽見了，我希望看到這篇文章的每一個你們、每一個屬於民眾黨的你們，要能更團結，一同面對接下來的挑戰。

▲台灣民眾黨黃瀞瑩陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨近來內部紛爭不斷，先是網軍事件燒得風風火火，近來又爆出黨員大會與會人數與資格的問題。民眾黨本預定在10日召開黨員大會，但由於無法平息內部各方意見不同的聲浪，最後決議擇日再開。

民眾黨也透過聲明指出，1.原預定召開之黨員大會並非常態性會議，其目的為通過黨章修訂完善黨內民主制度，屆時所有黨員可藉由選舉票選黨代表，黨內相關決策，未來將透過全國黨代表大會進行討論。

2.黨員大會原定於今年年初召開，受限於疫情衝擊，因此無限期延後，直至中央流行疫情指揮中心宣佈境內解封後才預定辦理。

3.唯原本預計在疫情緩解後，即需盡快召開黨員大會修改黨章，但經與內政部及律師多次討論後，了解到現行黨章中相關規定並不完善，行政程序上仍有待商榷，律師因此建議必須先釐清後再行召開黨員大會。

民眾黨表示，感謝本黨同志針對黨員大會之相關辦法提出不同意見，讓我們能適時進行調整，本黨會在相關辦法確立後對外公告。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲...揭2人小秘密
女友威脅分手！男借100萬代考費「找槍手考進中油」　下場超慘
韓國瑜最後道別活動！號召韓粉後天穿白衣「團結守望高雄」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

名嘴預測韓國瑜2024「還會選總統」　劉寶傑大驚：你不要嚇我！

民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了！喊話：走的遠要一群人走

陳為廷近況曝光！將赴美唸外交法律碩士　將成耿爽和丁守中學弟

追謚許崑源「永遠議長」民進黨團鬧內鬨　高市議會抨擊：人無信而不立

快訊／韓國瑜FB號召韓粉：6/11穿白衣「團結守望高雄」

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲　揭露2人小秘密：他有點Over

呱吉感謝祭「屁股猛夾53根竹筷」　穿黑三角褲「緊繃臀大肌」…網笑：說到做到

不提罷免訴訟…陳水扁讚「韓國瑜改變了！」　陳其邁將當選補選市長

鄭弘儀狂問「有沒有興趣選台北市長？」　陳時中鬆口回應了

影／「罷免成功」韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網看完全氣炸

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

最後一次市政會議「沒簽名」進場　韓國瑜拍畢業照：日子還是要過

恩愛19秒！小三柴黏愛人親摟抱　正宮蒐證錄影「激情畫面」笑翻

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

名嘴預測韓國瑜2024「還會選總統」　劉寶傑大驚：你不要嚇我！

民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了！喊話：走的遠要一群人走

陳為廷近況曝光！將赴美唸外交法律碩士　將成耿爽和丁守中學弟

追謚許崑源「永遠議長」民進黨團鬧內鬨　高市議會抨擊：人無信而不立

快訊／韓國瑜FB號召韓粉：6/11穿白衣「團結守望高雄」

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲　揭露2人小秘密：他有點Over

呱吉感謝祭「屁股猛夾53根竹筷」　穿黑三角褲「緊繃臀大肌」…網笑：說到做到

不提罷免訴訟…陳水扁讚「韓國瑜改變了！」　陳其邁將當選補選市長

鄭弘儀狂問「有沒有興趣選台北市長？」　陳時中鬆口回應了

影／「罷免成功」韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網看完全氣炸

中職／暴投變觸身球　統一獅少失1分未被追平險勝

中職／兄弟拚6連勝、20勝　德保拉對決富邦羅力

印度新德里警告「新冠確診再飆20倍」　7月底前破50萬例

脫光光就少了神秘感　5招穿衣愛愛心機請熟用　

珍奶20元一路漲到60up！「價格回不去了」他好奇：最貴能接受多少錢

嗆哭被害人！「機械系法官」嘲諷律師：你哪個學校畢業？

警疑詐1140萬保金控「我報警被吃案」　板橋分局打臉：同事不會因車禍吃案

阿中部長神話殞落？他目睹「台灣1景象」...揭露防疫成功真相　酸爆陳時中

這邊我最有錢！28歲豪宅住戶羞辱保全　「吐水噴臉」還罵：你是奴才

重殘警「神復原」健步如飛！基隆地檢署不信是裝的　胞妹愧認

遊地府見到過世阿公！奈何橋被擋下...醒來才知出大事

政治熱門新聞

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲

扁讚「韓國瑜改變了！」　陳其邁將當選補選市長

韓國瑜11日號召支持者穿白衣「團結守望高雄」

「有沒有興趣選台北市長？」　陳時中回應了

罷捷連署書堆「這麼高」　重啟二日破1.2萬份！

陳為廷近況曝光　將成耿爽和丁守中學弟

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

黨團協商破功　自家人不挺「榮譽議長」

吳音寧座車曝光　近30年老車她繼續開

「法制局長竟在靈堂開嗆黃捷」　邱顯智：這要怎樣教小孩

杏仁哥13日不去凱道了！

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

更多熱門

相關新聞

絕對1%！天龍國9000萬以上豪宅交易量　連2年不破2%

絕對1%！天龍國9000萬以上豪宅交易量　連2年不破2%

高端住宅市場陷入買氣下滑態勢，房仲業者統計今年第1季北市總價9千萬元以上的住宅，交易量僅佔整體1.3%，相較4年前的2.8%明顯減少。但是2000萬元以下的住宅，購屋量佔6成。專家指出，買方以自用、首購為主，又訴求低總價，所以2000萬元以下的交易量最高，市場上不論是供給還是需求都很穩定。

區公所拉民眾i-Voting　柯：造假不好

區公所拉民眾i-Voting　柯：造假不好

柯文哲：2個月改善內湖清潔隊「1人服務1千人」

柯文哲：2個月改善內湖清潔隊「1人服務1千人」

五星市長欠債坐牢包含陳菊？柯文哲：one of them

五星市長欠債坐牢包含陳菊？柯文哲：one of them

柯P：民主政治不保證人民做最好選擇

柯P：民主政治不保證人民做最好選擇

關鍵字：

柯文哲柯P台北市民眾黨黃瀞瑩

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

夫妻死亡　爸爸認屍才知女兒結婚

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

發黑長蟲…夫妻「擁抱姿勢」亡　遺書內容曝光

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

PS4悠遊卡等到哭　悠遊卡公司揭原因

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面