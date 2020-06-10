派恐龍負責把風！天真兒子「擺出樓梯陣法」：馬麻上來跟我說…媽哭笑不得

▲被兒子打敗了。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

孩子很多舉動總是讓爸媽哭笑不得！一位媽媽日前催促2個兒子上樓睡覺，但不斷聽到房間傳來吵鬧聲，正當她想上去查看時，在樓梯間竟然就被不明物體攔截，她只好鼓起勇氣往前，才發現竟是兒子設下的陷阱，其實根本毫無殺傷力，「我實在受不了他的蠢樣！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，兒子上樓後還持續發出10分鐘嬉鬧聲，她才決定要上樓教訓小孩，結果在樓梯轉角處意外看見一個「極具保護色的不規則物體」，看起來像是蟾蜍類的生物，於是她愣了3秒鐘決定把不明物抓住，「雖然內心戲很多腦袋跑馬燈也一直跑，但我還是一步一步往前」，直到慢慢靠近定睛一看，整個人白眼快翻到後腦勺。

請繼續往下閱讀...

原來這是兒子偷偷設下的障礙，一隻墨綠色的兇猛恐龍站在樓梯上，目測大小還不到一個成人手掌，「他究竟擺這什麼陣法？真是好傻好天真，竟然妄想用一隻塑膠做的恐龍，困住千年老妖般的老木（老母）？」實在被兒子的奇葩舉動搞到不知該生氣還是該笑。

網友表示，「換個好處想，至少不是丟了一堆樂高積木」、「 好好笑，兒子叫恐龍擋住妳」、「我踩過遙控汽車摔倒的，妳兒子算溫和了，積木更是家常便飯」、「人家跟恐龍約定好了，看到馬麻上來要跟我說」、「早上起來沒帶（戴）眼鏡去廁所，也誤認在地上的樂高是蟑螂」、「那是你沒踩到，踩下去就知道擺這陣法有沒有用了。」

▼其他媽媽也被兒子的恐龍嚇過。（圖／翻攝自爆怨公社）

