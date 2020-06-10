40年經驗就種這一味！　伍天福種出枋寮第1名的愛文芒果

▲屏東縣枋寮果農伍天福種芒果超過40年，曾拿過枋寮全鄉芒果評鑑第1名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮果農伍天福種芒果超過40年，累積了豐富經驗，曾參加枋寮全鄉芒果評鑑第1名，最近全縣比賽得到第2名，他的芒果果肉香甜紮實，表皮色澤紅潤鮮豔，光宅配及直銷通路就被訂購大半以上。

66歲的伍天福從年輕種愛文芒果，共有1.2公頃；他說，以前芒果乾還不是那麼盛行時，都只能賣鮮果，外銷也並不暢通，所以價格起落很大，近幾年來政府輔導賣到日本、香港及大陸；國內量販超市也賣得很多，最近流行芒果乾及芒果冰，讓他種的芒果幾乎完售。

伍天福說，他重視田間管理，尤其是樹勢要強健，施用有機肥及適當修剪枝條，平常的病蟲害防治也要注意。到了採果期就特別忙碌，平常都和太太兩個人在田裏忙，放假時，教舞蹈的女兒和女婿則會回來幫忙，從4月底就陸續採收。

他指出，前一陣子雨水較少果粒偏少，但果園裏總能挑出一半以上精品供宅配及外銷，由於果肉紮實，吃起來很有實在感，香甜美味，吃過的人都會被那股濃郁香氣所吸引。

伍天福指出，因為採果期很忙，很少參加比賽，但一出場不是第1就是第2名，可見他的實力，目前屏東芒果已採收8成以上，預計端午節前結束，想要留住屏東愛文芒果的美味，可要加快腳步了。

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