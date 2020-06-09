2月已丟一批！媽母乳量驚人「冰箱撐不住」：還借阿嬤家的　網羨慕跪求秘訣

▲媽媽母乳量驚人。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

孩子出生後，哺乳擠奶的疼痛感是許多媽媽的夢魘，但還有更多人因為奶量不足而憂心。一名媽媽就分享她家的冰箱照，只見她的母乳量相當可觀，多到自家的冰箱已經扛不住，還要借用家人的。照片一出，令不少網友超羨慕。



「我要抱怨兒子。」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中心累發文，她表示新生兒子不好親餵，她只能把母乳擠出來用奶瓶餵，無奈她已經把擠奶的次數降到每天2次了，奶量還是相當驚人，遠遠超過兒子消耗的速度。

只見她自家的冰箱中凍滿了滿滿的母乳，粗略估計至少有35袋以上，更誇張的是，家裡冰箱因為冰不下了，她還把部分母乳拿到阿嬤家去冰。原PO表示，母乳不能久放，她在2月時已經丟掉一批，無奈現在冰箱又快要再次爆滿了。

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原PO補充，她其實也有想過捐奶給需要的孩子，但礙於疫情關係，盡量避免去醫院，放到現在也不太能捐了。雖說可以把多餘的奶拿去做母乳皂和點心，但她坦言用量實在不多。

▲母乳量不足一直都是很多媽媽的煩惱。示意圖，非本文當事人。（圖／記者姜國輝攝）

照片貼上網，網友們都被這驚人的數量嚇到了，「好羨慕」、「泡澡很好用喔，大女兒當時長黴菌，怎麼擦藥都不會好，是泡好的」、「求教學，如何追奶」、「跟我一樣，擠了好多冷凍起來，但兒子只愛喝新鮮的」、「我連15cc都沒有」。

面對眾人提問，原PO說她並沒有什麼增加奶量的秘方，她剛生完時也是乳腺不暢通，連一瓶120cc的奶瓶都裝不滿，後來請疏乳師來疏通2次、三餐都補充卵磷脂後就改善很多了，「Google會有一堆追奶方法，找到適合自己的就好，沒有也沒差寶寶有喝到就好，當初也是抱著這樣的心情撐過追奶期的。」

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