大姐臨停「暴力式開門」A到她機車　下車驚吐一句...網全嚇傻：叫警察！

▲原PO乖乖把機車放車格內，卻無辜被臨停的車刮傷。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

「到底是關我屁事？」一名女網友在臉書分享她「車子被人刮到，竟反被對方求償」的荒謬經驗，令她傻眼至極。貼文一出，網友們也都大翻白眼跪求後續，要她直接報警，「這大姐很有事」、「太扯」。

一名台中女網友7日在臉書「爆怨公社」發文，表示她下班後把機車停在路邊的機車格內，因為格子大小很剛好，她便順便立了中柱。

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她指出，隨後突然有輛轎車在她身旁臨停，一名大姐從副駕駛座下車，但因為車子停得太靠近機車，那位大姐開門的力道又很大，車門就這樣硬生生撞上她的機車，「那個聲音我想絕對會刮傷。」

原PO說，那名大姐這時突然爆怒關車門，移好車後又重新下車，還走到她旁邊狠踹了她機車一腳，不客氣地問「這台妳的車？」原PO表示沒錯後，大姐竟然語出驚人「電話號碼，我車修多少再跟妳求償。」

「WTF？？」從頭到尾都依規停在車格內的原PO傻眼表示，明明就是對方自己開車門撞到，還踹車，現在竟然敢要求賠償，真的是讓她眼界大開，「到底是關我屁事？」

▲ 原PO遇到神奇大姐 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO補充，最後她和朋友揚言要報警，大姐才跳進車子裡秒逃，「她的車門是撞到我的車牌處，所以沒有太大刮傷，但她的車有沒有刮傷就不關我事了。」

面對這奇人奇事，網友們不禁表示「大姐很有事」、「太瞎了吧」、「妳脾氣太好，是我就當場破口大罵了」、「送她一條肇逃」、「被門撞到的是她的頭吧」、「一定要報警的啊」。

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