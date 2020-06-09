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貓纜通車後累計虧損8億元　王鴻薇要求「季節性開放」

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▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲出席台北市議會市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員王鴻薇9日在議會質詢，指貓空纜車從2007年通車到現在連年虧損，一年虧損5千、7千萬，已經累積虧損8億元，一年起碼8個月都是在虧損，她建議市府不要每個月營運，採取季節性開放，把節省下來的錢提供給商家消費券。對此，台北市長柯文哲允諾，將會檢討「三貓」計畫。

王鴻薇詢問，貓纜有轉過年嗎？柯文哲表示，上任後沒有賺過錢。北捷總經理沈志藏則表示，貓纜從2007年通車以來，只有第一年賺錢，期間有一段時間沒有營運，至今已營運13年。

王鴻薇指出，貓纜一年虧損7千萬，後來議員支持調高票價，但是也沒有轉虧為盈，只是虧損縮小，起碼虧了個5千萬 今年應該會擴大 ，她批評貓纜建置金額是12億多，到現在虧了超過8億沒有賺錢，總計已經達到20億，還要再加上每月的維護費150萬。

王鴻薇表示，希望柯文哲可以找捷運公司討論一下，解決貓纜形同錢坑的問題，每年市府要花這麼多錢虧下去？有一年打出hello kitty，促成煙花效應，也沒辦法力挽狂瀾，貓纜平均每年只有過年、春假期間有盈餘，其他月份起碼8個月都是在虧損。

王鴻薇指出，雖不期待這時候就拍板定案 ，但過去在柯的任期之前，就已主張貓纜應提高票價，因此她具體建議，不需要每個月營運造成虧錢，她認為確實會影響貓空生意，但是大家可以用簡單數學去算，把節省下來的錢給商家發消費券，她也不贊成直接補貼，「不要一天到晚搞補貼，譚在那邊也有錢給你？不對」。

王鴻薇批評，年年虧損，每個月虧這麼多，「一直虧下去，不是納稅人的錢？也是你我的錢」，要求貓纜減少虧損。柯文哲回應，三貓計畫也想過很多遍，一直不是很成功，那個地方單一都不會存活，貓空、貓纜、貓熊，貓熊是指動物園，但動物園也沒有夜間開放，既然提出來，會回去再想一遍。

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