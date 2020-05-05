王鴻薇上央視稱蔡英文「領導人」　林為洲：總統是台灣的驕傲

▲國民黨立法院黨團總召林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇3日上中國央視節目，稱總統蔡英文為「領導人」。國民黨立法院黨團總召林為洲5日表示，如果是他的話，一定會稱台灣總統，因為這是台灣的驕傲。

王鴻薇3日受邀上央視節目《海峽兩岸》，評論台灣對美政策。她指出，美國將台灣當作中美對抗的一個棋子，更幸運的是，「碰到一個前所未有對美國人非常唯命是從的一個領導人，就是蔡英文」。此時，節目字幕顯示為「台灣地區領導人」。

林為洲5日接受媒體聯訪時表示，當然總統就是領導人，取決於每個人習慣不同，但如果是他，他不會講領導人，「我一定講台灣總統，就是台灣總統。」

▲王鴻薇上央視節目，稱蔡英文是「領導人」。（圖／翻攝自央視網）

林為洲說，「特朗普」是中國大陸稱呼美國總統川普的用詞，這其實沒什麼，只是翻譯名稱不同，王鴻薇上中國央視節目，自然使用當地習慣用詞。

不過，林為洲也強調，台灣總統是民選產生，是台灣的驕傲，不管哪個政黨執政，他都一定會講台灣總統，「我很驕傲台灣的民主制度，可以選出我們的領導人，並叫做總統。」

有媒體追問，王鴻薇是說法是否貶低了台灣地位？林為洲回應，每個人習慣的叫法不同，但身為公眾人物、民意代表，應該接受公評，該改善的就要改善。