雲林縣推消費經濟振興方案　上百店家超優惠縣府加碼送iPhone 

▲雲林縣政府辦理防疫新生活振興經濟活動，將以實際行動挺在地店家，共同行銷觀光工廠及商圈協會，更加碼抽Iphone 11手機。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府辦理防疫新生活振興經濟活動，8日下午召開啟動記者會，將以實際行動挺在地店家，共同行銷觀光工廠及商圈協會，並結合109年商圈振興計畫各商圈行銷活動，特別加碼抽獎活動，獎項包含Iphone 11手機及郵政禮券，希望提升消費者購買意願，活絡店家銷售商機並帶動雲林經濟循環。

雲林縣長張麗善指出，隨著疫情逐漸趨緩邁入後疫情時代，振興經濟超前佈署，以防疫新生活振興經濟活動為主題，推動挺在地、促銷費、引回流多項措施；此外，亦積極輔導商圈協會向經濟部中小企業處申請109年商圈振興計畫，共計核定11案，總金額達新台幣840萬元，未來在各商圈辦理特色活動，讓商圈能夠快速恢復經濟活動。

建設處處長李俊興說明，雲林縣政府辦理防疫新生活振興經濟活動，鼓勵大家前往戶外旅遊及消費，除多家在地數十家觀光工廠及商圈協會，本次優惠行銷活動超過113間店家參與，優惠期間2020年6月12日起至2020年8月31日止，為刺激消費並再加碼抽獎活動，鼓勵並引導消費者回流再次消費。

雲林縣政府建設處表示，優惠期間凡至標示店家消費，滿額還可獲得摸彩券，首獎有iPHONE11 128G一名，貳獎為郵政禮券面額1000元五十名，參獎則是郵政禮券面額600元二十名，希望以實際行動挺在地店家，提升消費者購買意願，活絡店家銷售商機並帶動雲林經濟循環，詳情請上「雲林縣政府活動官網」查詢。

▼▲雲林縣政府辦理防疫新生活振興經濟活動，上百觀光工廠及商圈協會店家共同行銷外，更加碼抽Iphone 11手機。（圖／雲林縣政府提供）









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