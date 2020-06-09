布局電動飛車！特斯拉第2大股東向空中計程車新創公司Lilium投資10.5億元

▲Lilium已從Baillie Gifford獲得3500萬美元投資。（圖／取自Lilium官網）

記者王曉敏／綜合報導

德國電動空中計程車新創公司Lilium周一（8日）表示，該公司已籌集了3500萬美元（約新台幣10.5億元）資金，計畫在2025年前推出「可垂直起降的電動車」（eVTOL）。此前該公司已於今年3月初籌集到2.4億美元資金。

《The Verge》報導，Lilium總部位於慕尼黑，旨在研發取代一般汽車的電動空中計程車。作為擴大融資的一部分，Lilium迎來了一名新的投資者「Baillie Gifford」，為一家擁有112年歷史的蘇格蘭資產管理公司，是僅次於馬斯克（Elon Musk）的特斯拉第二大股東，擁有特斯拉7.67%的股份，價值103.5億美元。

Lilium財務長Christopher Delbrück在聲明中表示，Baillie Gifford是全球最具影響力的科技創投之一，「他們對Lilium的青睞，顯示了該公司對我們的實物產品和業務的重大信任。」

Lilium正在開發的飛行器類型稱作「飛天車」（flying car），由電力驅動，僅能承載少量乘客，並於城市內或區域內進行短程飛行。這類飛天車目前仍處於原型階段，尚未推廣至商業用途。

去年5月，Lilium已完成了五人座原型機的第一階段測試，時速達到100公里／小時（62 mph）。預計到2025年，Lilium將持續「步入正軌」，並在全球多個地點展開客運業務。Lilium表示，正式版Lilium Jet有望實現300公里的航程，最高時速達300公里／小時（186 mph），這使其能領先其他競爭對手，並且能跨區域間飛行，而非僅限於城市內的短程運輸。

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