名字真的有龜！龜山島民「吳龜雄」　不需優待8月1日也能免費登島

▲▼土生土長的龜山島民現年81歲吳龜雄表，拿出身分證來證實姓名中確有龜字。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

東北角風管處為「龜山島開放觀光20周年慶」全面啟動，舉辦老龜友活動，並徵求姓名裡頭有龜字朋友，8月1日有20名額可免費登島 ，不料網猛酸：「有誰姓名裡有龜字的？」但東北角風管處搬出龜山島民吳龜雄，姓名確有龜字，但吳龜雄因是島民在8月1日是可免費返故居登島。風管處指出名字有「龜」字者，尚有他人，正研究再加碼送其他優惠。

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東北角風管處為「龜山島開放觀光20周年慶」舉辦老龜友活動，徵求姓名有龜字朋友，8/1有20名額可免費登島，被網猛酸：「有誰姓名裡有龜字的？意思是只有姓龜的家族免費龜公，龜爸，龜兒子」、「龜甲萬醬油能登島囉！」、「我帶一個龜苓膏去可不可以免費？」、「我個金龜毛是否可以？」…

風管處表示，宜蘭頭城大溪社區的龜山里就有人叫做吳龜雄，徵求龜字之人並不是空穴來風、天馬行空，也歡迎網友一起來參加2020年為龜山島開放觀光20周年相關活動，帶動周邊觀光產業。

8日，名字有龜字的81歲吳龜雄表示，他是土生土長的龜山島民，他30幾歲時才搬至台灣本島生活，因島民也符合老龜友活動的資格，8月1日可免費登島回故居，不會用到20名姓名有龜字的免費登島優待名額。