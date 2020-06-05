穿「飛鼠裝」潛入作戰　「三大致命缺點」成阻礙

▲電影《紅海行動》中，士兵身穿飛鼠裝進入敵區。（圖／翻攝電影紅海行動）

記者曾俊豪／綜合報導

電影《紅海行動》中，蛟龍突擊隊隊員以「飛鼠裝滑翔」的方式進入戰場，讓外界好奇，這個模式究竟離實戰有多遠？大陸《解放軍報》發文指出，任何具有軍事潛力和戰術優勢的新興事物都有可能被用於作戰，但目前來看，安全性、訓練成本以及功能性重疊等三個主要原因，讓飛鼠裝仍無法投入實戰。

《解放軍報》5日以「翼裝飛行距離實戰還有多遠」為題刊文，當中所指的「翼裝飛行」即是台灣所稱的飛鼠裝滑翔，文中直接點出「飛鼠裝滑翔」距離用於大規模作戰目標還很遠。

報導歸納三個重點，首先是「飛鼠裝滑翔」的安全性得不到充分保證，此飛行模式風險性很高，從事此類飛行的運動員堪稱「刀尖上的舞者」，以目前的條件和水平，還無法確保能完全規避其中的風險。

其次，是培訓成本太高。從事「飛鼠裝滑翔」運動的門檻，號稱是500次以上的高空跳傘，但要用於作戰，僅「入門」肯定不行，必須達到「精通」的程度，要精通這項技能，必須進行更多的訓練。然而，這些經歷和訓練，勢必得用驚人的經費投入和飛機出動架次來換取，過高的成本，則會讓軍隊對其進入日常訓練和大規模作戰「說不」。

最後，「飛鼠裝滑翔」雖然有一定的軍事潛力和戰術優勢，但其功用並非無可替代。報導指出，隨著隱形技術的發展與應用，直升機已經能夠輕而易舉完成兵力投送任務，達到「飛鼠裝滑翔」的突襲效果。

▲大陸《解放軍報》提出三大原因，分析飛鼠裝滑翔無法實戰。（圖／翻攝電影紅海行動）

文章強調，「飛鼠裝滑翔」還有一個巨大缺陷，就是無法負重，將導致作戰的士兵必須赤手空拳深入敵後，這一點對空降突襲作戰來說是不可想象的。

不過，文章也提到德國特殊降落傘和物流聯盟研發的「獅鷲・下一代降落傘系統」，這種降落傘系統的主體構成之一就是准硬殼式飛翼，它的機翼和機身內，有用於放置武器裝備和物資的空間，降落傘背包也集成在翼身之內。這套系統空重約30公斤，翼展比為5∶1，使用者從高空跳下，能夠滑翔15分鐘以及40公里左右的距離。

此外，「獅鷲」降落傘系統的部件還包括導航系統、供氧系統和帶顯示器的頭盔，讓它能較容易實現「高跳高開」、「高跳低開」等飛行和傘降方式，增加飛行隱蔽性和安全性。

報導強調，目前研發公司還計劃為「獅鷲」降落傘系統安裝微型渦噴發動機作為動力，照此方向發展，若「飛鼠裝滑翔」的的安全性、成本問題能夠解決，在未來的軍隊日常訓練和作戰中，或許真能看到「蝙蝠俠」現身。

▲翼裝飛行危險性極高。（圖／翻攝電影紅海行動）