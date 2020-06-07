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迎擊「敵對武裝漁船」　解放軍駐港部隊艦艇秀實彈演習畫面

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▲解放軍駐港部隊海軍艦艇主副砲射擊。（圖／翻攝微博香江礪劍）

▲解放軍駐港部隊海軍艦艇主副砲射擊。（圖／翻攝微博香江礪劍）

記者魏有德／綜合報導

解放軍駐港部隊5日釋出21秒的艦艇實彈演習畫面，演習課目主要針對「敵對武裝漁船」在中國海域活動，意圖對海上交通線進行破壞，進行實際使用武器、艦艇獨立操縱、部署操演、編隊訓練等。

▲解放軍駐港部隊海軍實施實彈演訓。（圖／翻攝微博香江礪劍）

▲解放軍駐港部隊海軍實施實彈演訓。（圖／翻攝微博香江礪劍）

微博《駐香港部隊》（香江礪劍）指出，解放軍駐香港部隊某艦艇大隊艦艇編隊於近日進行海上實彈訓練，「一聲令下，不到兩分鐘，數十發炮彈噴吐火舌，直撲靶標。」據悉，這次出動的艦艇有兩艘，包括導彈護衛艦及登陸艇，開赴某海域進行實彈操演。

這場演訓主要展示主副砲射擊、機砲射擊等，不過，解放軍駐港部隊並未直接挑明是針對境外勢力，只表明是以武裝漁船為假想敵，進行日間、夜間操演，並包含代理艇長全訓考核。據了解，解放軍駐港部隊海軍近日已進行多次操演，訓練內容緊密並貼緊實戰。

▲解放軍駐港部隊海軍艦艇主副砲射擊。（圖／翻攝微博香江礪劍）

▲解放軍駐港部隊海軍近日密集實施海上實戰訓練。（圖／翻攝微博香江礪劍）

駐港部隊微博文章表示，該次訓練時間長、強度大、節奏快，不僅檢驗指揮員在各種複雜情況下，對艦艇航行與操縱的組織指揮能力，同時錘鍊艇員應急情況處置和海上戰損自救能力，有效提升艦艇大隊遂行多樣化海上軍事任務的能力。

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