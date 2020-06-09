敵視南韓第一步！北韓「行動計劃」拒接南韓所有電話：敵人終究是敵人

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）當局今（9）晨透過官媒預告，將視南韓為「敵方」，自中午12時（當地時間）起全面切斷兩韓的所有通訊網路，包含開城工業園區內的南北聯絡事務所例行通話、青瓦臺與勞動黨中央委員會本部廳舍間的直通常設電話、兩韓軍方間的通話頻道等。事實上，南韓人員在早晨例行公事中，透過聯絡事務所熱線、軍方熱線等試圖和北韓取得聯繫，卻屢遭對方拒聽。

北韓官媒《朝中社》9日報導，金與正第一副部長、金英哲勞動黨副委員長強調將把所有和南韓交涉的事務，視為「對敵交涉」，切斷兩韓間所有的聯絡頻道只是一系列「對敵計劃」中的第一階段。

金與正4日針對脫北者的空飄傳單大發雷霆，向南韓威脅「將迎來最糟的局面」；5日透過統一戰線部發表「敵人終究是敵人」的談話，預告關閉聯絡事務所、完全拆除開城工業區、關閉金剛山觀光園區、撕毀「9.19南北軍事協議」。《韓聯社》分析，以上舉措是北韓當局早已預想好的「行動計劃」，切斷兩韓間聯繫頻道只是第一步，只怕未來還會有更進一步的舉措。

▲北韓宣布切斷、封鎖所有與南韓交涉的聯絡頻道。（圖／達志影像／美聯社）

朴槿惠政府2016年宣布關閉開城工業園區、加上聯合國的制裁下，園區是否復工一直是文在寅政府時期棘手的爭議問題，若北韓斷然宣布拆除園區，將造成無法挽回的局面；而2018年9月14日南北聯絡事務所的開設，更象徵著雙方試圖消弭敵對行為，加上兩韓在平壤、板門店宣言中簽署的軍事協議，這些一直是文在寅上任以來在南北韓政策上所做出的最大成果。

《韓聯社》分析，若兩韓情勢持續惡化，不排除回到2018年以前的對立局面；特別是北韓曾於近日提及「敵人終究是敵人」、撕毀軍事協議，若北韓真的完成所有「行動計劃」，將造成兩韓交界地區再度面臨緊張局勢，甚至再掀戰火。

兩韓在軍事協議中，約定雙方應禁止並全面中斷軍事分界線（MDL）5公里內的砲兵射擊訓練、連隊級以上野外機動訓練、指定東西海（即黃海與日本海）上北方界線（NLL）的緩衝區域。

▲北韓平壤連日來動員人民發起「批鬥南韓」大會。（圖／達志影像／美聯社）

慶南大學遠東問題研究所林乙出（임을출）教授表示，北韓當局將空飄傳單等問題，視為南韓對北韓挑起的軍事敵對行為，認為南韓先行違反協議，因此才將南韓看作「敵方」、針對南韓制訂出一系列反制措施，且早已為雙方可能引起的軍事衝突做好準備。

《韓聯社》點出目前南韓的窘境，認為南韓政府毫無任何措施反制北韓的攻勢，就算針對境內脫北者的空飄傳單問題立法禁止，也需要一定時間才能完成立法程序，以北韓國內政府、人民連日來激昂的態度來看，兩韓間的緊張局勢短期內勢必無法化解。

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