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北韓中午再拒接電話　專家分析「金氏雙軌路線」：施壓南韓鞏固政權！

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記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓今（9）宣布全面切斷與南韓之間的通訊渠道後，南韓中午再度撥打南北韓共同聯絡辦公室北韓電話，但對方仍未接聽。在此次事件之中，北韓領導人金正恩位居幕後，由胞妹金與正出聲抨擊，專家認為，平壤政府此舉似乎是想表達對南韓未能推進兩韓關係的不滿，打算加強在跨境議題討價還價的能力，鞏固金正恩政權。

韓聯社報導，北韓9日清晨投下震撼彈，宣告要在當日中午切斷兩韓的所有通訊聯絡線。根據南韓統一部的說法，不論是南北韓共同聯絡辦公室還是兩韓軍事熱線，今早均未接通；消息人士今上午透露，南北韓所有通訊連絡渠道已全面停擺。

統一部稍早也證實，南韓中午再次撥打南北韓共同聯絡辦公室北韓電話，但對方仍然沒有接聽。

▲▼ 南北韓聯絡辦事處正式揭碑。（圖／青瓦台）

▲南北韓聯絡辦事處位於北韓開城，依據先前慣例，南北韓人員平日每天上午9時及下午5時皆會通電1次，互相通報上下班狀況。（圖／青瓦台）

分析認為，北韓受到國際制裁及新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，在經濟成長方面承受雙重打擊，而平壤政府的最新動作，就是要利用強硬態度，透過「打壓南韓」來取得國內對北韓領導人金正恩政權的支持。

首爾東國大學北韓研究教授金容鉉（Kim Yong-hyun）表示，北韓長期以來對兩韓關係僵局感到強烈不滿，如今平壤政府的強硬舉措似乎符合當前局勢，「北韓似乎是決定有必要做些什麼來強化對金正恩政權的忠誠，當局也利用兩韓邊境散播傳單的事件做到這一點。」　

▲北韓朝鮮勞動黨第一副部長金與正下令切斷兩韓所有聯絡管道。（圖／達志影像／美聯社）

北韓研究大學教授楊武金（Yang Moo-jin）提到，北韓似乎已經把與南韓的關係擺在次要位置，兩韓關係前景將暫持保持黯淡，「就如同過去一樣，北韓傾向利用切斷通訊的方式，展現轉向強硬立場的第一步，並以邊境傳單為藉口，試著冷卻兩韓關係。」

不過，另一派觀察人士認為，如今的兩韓關係仍有一絲希望，因為此次事件是由勞動黨第一副部長金與正發聲，北韓最高領導人金正恩未對此做出表態，而這也提供未來兩韓關係轉圜空間。

韓國統一研究院研究員洪（Hong）指出，金正恩選擇位居幕後，意味著北韓可能會在最後一刻做出改變，「北韓似乎正在走『雙軌』路線，在兩韓事務之中，金與正負責批評，金正恩則是旁觀。」

►影／北韓清晨投震撼彈「斷兩韓聯絡管道」　南韓統一部、軍方證實：電話被拒接
►敵視南韓第一步！北韓「行動計劃」拒接南韓所有電話：敵人終究是敵人
►換人做主？金與正硬起來狂嗆南韓　金正恩卻只敢喊話「拚經濟」

▼北韓領導人金正恩。（圖／路透）

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