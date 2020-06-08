汐止長榮貨櫃場「數十頓重堆高機」輾人　右腿「整個粉碎」血肉模糊恐截肢

▲黃姓男子遭重達數十噸的大型堆高機輾過右腿，當場傷重昏迷腿部血肉模糊。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、郭世賢／新北報導

8日上午9點半左右，新北市汐止區大同路三段長榮貨櫃場內，發生一起嚴重的吊掛貨櫃作業意外，當時廠內一名正駕駛貨櫃堆高機整理貨櫃的陳姓駕駛在作業過程疑似壓到異物，結果下車察看發現重達數十噸的貨櫃堆高機前輪壓到該廠內的另名黃姓員工，黃姓工人右腿當場碎裂痛到昏迷，血流如注！貨櫃場緊急通報警方並打119派遣大批人員到場搶救。





▲黃姓男子遭重達數十噸的大型堆高機輾過右腿，當場傷重昏迷，腿部血肉模糊。（圖／記者張君豪翻攝）

經新北消防局救護人員到場，指示貨櫃堆高機配合救災人員操作後，順利救出這名右大腿整個被輾碎的黃姓傷者，經警方、救護車救護員緊急將他送往醫院動手術搶救，目前人還在加護病房觀察中。

警方調查：櫃堆高機駕駛陳姓男子（56歲）稱，當時於貨櫃場內作業行進間發現疑似壓到異物，查看發現黃姓男子（24歲、同為貨櫃場工作人員）遭右前輪輾壓，疑似當時黃男於場內步行時，堆高機駕駛視線死角，故不慎撞擊該名男子後輾壓其身體右下肢，造成右肢嚴重出血，傷者傷勢相當嚴重，是否需要截肢仍有待觀察。

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