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哈日族快看！　6000萬件日貨連續5天免國際運費

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日本露天Ruten Japan連續5天免國際運費優惠（圖／日本露天提供）

▲日本露天Ruten Japan連續5天免國際運費優惠。（圖／日本露天提供）

記者洪菱鞠／台北報導

日本入境管制仍未鬆綁，哈日族想衝一波得再緩緩，不過可把握國際代購免運費的限時優惠掃日貨，跨境網購業者推出加碼升級版優惠，超過6,000萬件日本商品即日起連續5天主打國際運費0元好康，慶祝全台0確診大解封。

日本露天Ruten Japan於今（6/8）起至6/12宣布連續5天推出加碼版免國際運費優惠活動，目前全平台超過6,000萬件商品，同一家店最多可選購3件商品，單筆訂單結帳總金額滿1,000元、商品重量3kg以下，結帳時輸入折扣碼即可享國際運費0元。

日本露天CEO蘇芸指出，全球肺炎疫情讓海外旅遊全面大停擺，宅商機卻大爆發，日本露天Ruten Japan目前全網站擁有超過6,000萬件商品，台灣消費者訂購後即可直送台灣。此次活動也與商店街個人賣場合作，消費者可前往查詢代購的日本商品，同時享有免運。

日本樂天市場SUPER SALE（圖／翻攝自日本樂天市場官網）

▲日本樂天市場SUPER SALE優惠只到6/11。（圖／翻攝自日本樂天市場官網）

除了透過跨境購物的代購服務，若看得懂日文，不妨直接上日本購物網站血拼，可以淘到更多日貨。目前日本樂天市場正舉辦SUPER SALE，全站下殺5折起、點數最高回饋44倍，活動至6/11止，購買後，可透過官方提供的Rakuten Global Express（樂天全球集運）轉運服務，將戰利品集中到日本國內的倉庫，而在其他日本平台購買的物品，也可集運合併成一件包裹，最後一起寄送到台灣，藉此節省運費。

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