李佳芬冒雨現身靈堂！摟許崑源妻眼眶泛淚…待127分鐘後雙手合十回：謝謝

記者張榮恩、戴若涵／高雄報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間自17樓住處墜樓身亡，震驚政壇！許崑源追思靈堂設於高雄市第一殯儀館景行廳，8日上午10時開放各界前往弔唁，包括高雄市長韓國瑜、高雄市議員黃捷、民進黨團等人皆陸續到場，高雄市長夫人李佳芬也現身靈堂致意。

▲▼李佳芬在許淑華陪同下前往許崑源靈堂弔唁。（圖／記者張榮恩攝，下同）

許崑源在韓國瑜2018年競選高雄市長時，給予全力支持，因此也與夫妻倆私交甚篤，如今發生憾事，韓國瑜也現身靈堂弔唁，在會場內待了1個小時左右慰問遺屬，還在台上唸1分鐘心經，希望許崑源能一路好走，之後悄悄從後門離去。

李佳芬8日下午2時54分左右抵達許崑源靈堂，只見她穿著全身黑與立委許淑華共撐一把傘，頭低低進入追思會場，面對媒體提問，她神色凝重不發一語。弔唁期間她摟住許崑源妻子的肩膀給予對方安慰，自己則眼眶泛淚強忍悲傷，待了127分鐘後於傍晚5時1分左右離開現場，上車前僅微笑、雙手合十道謝。

▲▼李佳芬前往許崑源靈堂弔唁。（圖／高雄市議會提供，下同）

▲韓國瑜現身許崑源靈堂念心經。（圖／高雄市議會提供）

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