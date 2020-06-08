　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

已生9個孩子！29歲男吐苦水：老婆有病不能結紮啊…下秒她又懷孕了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼29歲男和妻子生下10個孩子。（圖／翻攝自微博）

▲29歲男和妻子生下10個孩子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

在很多90後還覺得自己是孩子、還是年輕人的時候，廣西省河池市都安縣有這樣一對年輕夫妻，他們已經是9個孩子的父母，並且第10個孩子也即將誕生。據悉，丈夫29歲，妻子是30歲，現在育有3個女兒6個兒子，最大的已經12歲，其中6個都在上國小，現在家裡只有3個孩子加夫妻二人。

據《掌聞視訊》報導，他們居住在都安縣保安鄉的一個偏僻的村莊裡，一家11口人居住在搖搖欲墜的木板房，房間四處漏風。

雖然已經有9個孩子了，但是他們似乎並沒有停下生兒育女的步伐。妻子已經又懷孕了，再過幾個月，即將生下他們的第10個孩子。丈夫表示，9個孩子裡，有4個是在家里由自己母親接生的，另外5個是在一醫院生的。

▲▼29歲男和妻子生下10個孩子。（圖／翻攝自微博）

▲29歲男和妻子隱居深山。（圖／翻攝自微博）

在被問及「生了這麼多為什麼還要生？」他笑答，自己也沒有辦法，妻子有病沒有辦法結紮。提及生活來源，丈夫表示，一家的生活費都是自己外出打工來掙取，1天只有200元人民幣（約新台幣837元），但是也夠一家人生活了。

談及一家人的生活狀況，男子自信表示，撫養這麼多孩子也沒有什麼問題，生活費剛剛夠，打工完全能把一家人養活。他說，自己非常有這個能力和信心，「我慢慢打工去掙錢，沒有錢我就去貸款。」

對此，全網罵翻，「妻子有病不能做結紮，丈夫不能去結紮」、「他可能不知道，以他的能力，生那麼多就是害自己的孩子」、「買避孕套的錢也沒有了嗎」。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
快訊／新莊4車連環撞　休旅車副駕女「活活燒死」來不及逃成焦屍
PS4悠遊卡無限量還是秒殺！ PChome4分鐘完售　 全家
春風赴許崑源靈堂弔唁110分鐘　親揭「2人真實關係」
許崑源墜樓亡…網瘋傳「緊急公告」：小弟怪罪罷韓！Wecare
韓國瑜赴許崑源靈堂弔唁1小時！率團隊90度鞠躬「唸1分鐘心經
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全球第二波疫情已到來「力度超第一波」　陸抗疫專家：高峰還沒來！

陸發表抗疫白皮書「強調透明公開」　衛健委：第一時間通報疫情

毒航班落地4人染疫！　「埃及開羅→成都」全機258人

京東在港交所公開發售　預計募資超309億港元「用於提高用戶體驗」

吉林降至低風險全市解封！高三生「強制全篩檢」…已採完22579人　

已生9個孩子！29歲男吐苦水：老婆有病不能結紮啊…下秒她又懷孕了

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」：不小心坐到！　取出腐爛發臭護士狂吐

暴富到巨虧！陸口罩狂潮急降溫...他捧千萬入場「半個月虧光光」

陸新冠疫苗「最早今年秋天」可作應急使用　將向全球提供　

大學生被抓到「作弊」傳2遺訊：我配不上　30分後墜樓慘死！母看畫面嚇傻

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

全球第二波疫情已到來「力度超第一波」　陸抗疫專家：高峰還沒來！

陸發表抗疫白皮書「強調透明公開」　衛健委：第一時間通報疫情

毒航班落地4人染疫！　「埃及開羅→成都」全機258人

京東在港交所公開發售　預計募資超309億港元「用於提高用戶體驗」

吉林降至低風險全市解封！高三生「強制全篩檢」…已採完22579人　

已生9個孩子！29歲男吐苦水：老婆有病不能結紮啊…下秒她又懷孕了

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」：不小心坐到！　取出腐爛發臭護士狂吐

暴富到巨虧！陸口罩狂潮急降溫...他捧千萬入場「半個月虧光光」

陸新冠疫苗「最早今年秋天」可作應急使用　將向全球提供　

大學生被抓到「作弊」傳2遺訊：我配不上　30分後墜樓慘死！母看畫面嚇傻

最有錢／年線上多頭派對？認錯行情啟動　散戶如何贏

反種族歧視遊行延燒　宏達電執行長Yves Maitre推特發文力挺

李聖傑曝《痴心絕對》爆紅原因　3貴人改變人生

江啟臣要求蔡英文約束網軍　總統府：任何人都不應消費逝者

江蕙不捨哀悼議長許崑源...「疑惹議被出征」隔1天突關閉臉書！

林佳龍宣布再推「觀光紓困3.0」　航廈免稅店、入出境業者加碼補助

罷韓引爆「藍色怒火」...主張無效+「罷捷」　謝龍介：不宜報復式反制！

聯盟分級減薪砍太多　美媒曝球員傾向50場按比例支薪

藍議員曝許崑源靈堂設計「背後意義」：盼風雨過後，高雄出現藍天白雲

俄羅斯北極圈「史上第二大漏油」爆發　官方調查一推：因為永凍土融化

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

大陸熱門新聞

大學生被抓作弊　30分後墜樓慘死

19歲妹生產！腹中掏出「15公斤巨瘤」

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

年輕夫妻生下9個孩子！老公一句話全網罵翻

捧千萬開口罩廠　半個月虧光光

愛上白富美！詭異「三胞胎照」揭真相

18歲少女「嗜奶茶如命」喝到暈厥！

短裙黑絲空姐插秧挨轟作秀 青島航空：為推廣海水稻及珍惜糧食

韓國瑜被罷免　陸網友：亂七八糟！

一天只賣40份 西安辣媽開名車賣涼皮爆紅

腹部有刀疤！遭未婚夫質疑「生過孩子？」

廣西暴雨致30餘萬人受災 列車出軌...多地發洪水警報

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

更多熱門

相關新聞

剛生完又中獎！預產期出爐媽秒暈：1年2胎

剛生完又中獎！預產期出爐媽秒暈：1年2胎

孩子從出生到懂事的這段期間，爸媽需加倍付出心力，等孩子大一點才比較輕鬆。不過這名媽媽卻是在剛生完兒子後又幸運中獎，10個月後辛苦的日常將再度上演，讓她超傻眼。貼文上線後，過來人紛紛加油打氣，安慰她至少還能多領一份「振興三倍券」。

掐死妻「藏冷凍庫105天」　冷血夫死刑4日執行

掐死妻「藏冷凍庫105天」　冷血夫死刑4日執行

羊水破了！他要孕妻繼續爬山下秒直接產子

羊水破了！他要孕妻繼續爬山下秒直接產子

他救跳樓女子…慘被當場砸中折斷頸椎

他救跳樓女子…慘被當場砸中折斷頸椎

爭奪贍養費　女遭前夫開車頂行10公尺

爭奪贍養費　女遭前夫開車頂行10公尺

關鍵字：

夫妻年輕生育結紮

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

《開心鬼》黃百鳴74歲還有6塊腹肌

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

吃熱炒！媽：想吃啥自己點　菜上桌她傻眼

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面