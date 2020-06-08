已生9個孩子！29歲男吐苦水：老婆有病不能結紮啊…下秒她又懷孕了

▲29歲男和妻子生下10個孩子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

在很多90後還覺得自己是孩子、還是年輕人的時候，廣西省河池市都安縣有這樣一對年輕夫妻，他們已經是9個孩子的父母，並且第10個孩子也即將誕生。據悉，丈夫29歲，妻子是30歲，現在育有3個女兒6個兒子，最大的已經12歲，其中6個都在上國小，現在家裡只有3個孩子加夫妻二人。

據《掌聞視訊》報導，他們居住在都安縣保安鄉的一個偏僻的村莊裡，一家11口人居住在搖搖欲墜的木板房，房間四處漏風。

雖然已經有9個孩子了，但是他們似乎並沒有停下生兒育女的步伐。妻子已經又懷孕了，再過幾個月，即將生下他們的第10個孩子。丈夫表示，9個孩子裡，有4個是在家里由自己母親接生的，另外5個是在一醫院生的。

▲29歲男和妻子隱居深山。（圖／翻攝自微博）

在被問及「生了這麼多為什麼還要生？」他笑答，自己也沒有辦法，妻子有病沒有辦法結紮。提及生活來源，丈夫表示，一家的生活費都是自己外出打工來掙取，1天只有200元人民幣（約新台幣837元），但是也夠一家人生活了。

談及一家人的生活狀況，男子自信表示，撫養這麼多孩子也沒有什麼問題，生活費剛剛夠，打工完全能把一家人養活。他說，自己非常有這個能力和信心，「我慢慢打工去掙錢，沒有錢我就去貸款。」

對此，全網罵翻，「妻子有病不能做結紮，丈夫不能去結紮」、「他可能不知道，以他的能力，生那麼多就是害自己的孩子」、「買避孕套的錢也沒有了嗎」。

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