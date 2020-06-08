13歲乖乖妹走失「隔天陳屍河裡」　母看監視器後狂抖：她在驚嚇奔跑...

▲13歲的小莉走失後離世。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江溫州13歲女孩小莉（化名）6日傍晚在回家途中走失，搜救人員7日下午在河裡發現了女孩遺體！詭異的是，監視器畫面顯示，小莉當時一直在奔跑，仿佛是受到了驚嚇，額頭上也有一塊疑似傷疤的痕跡，但家屬表示，小莉當天出門時並沒有受傷。

▲小莉被拍到在奔跑。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，小莉母親田女透露，女兒今年六年級，6日下午1點多和同學相約去補習班學畫畫，4點多女兒用同學的手機打電話給她，稱過會兒回家，她便到社區門口接女兒，然而卻遲遲沒看到小莉身影。田女隨後打電話詢問女兒的同學，這才得知原來她們在4點26分已經分開，各自回家。

在小區附近尋找未果，田女下午6點左右報警。警方查看監視器錄像，發現小莉和同學分開後向社區後門走去，在後門口張望了約1分鐘後又朝前門走去，隨後又走向和同學分開的路口，經過附近一座橋，進入一條小弄堂，而這條約100公尺的弄堂並沒有安裝監視器。

田女說，從監視器畫面可以看到，小莉在上述過程中，有時走走停停，有時東看看西看看。此外，監視器還拍到小莉一直在奔跑，仿佛是受到了驚嚇，額頭上有一塊疑似傷疤的痕跡，家屬確認小莉當天出門時，額頭並沒有受傷。不過，警方表示，畫面比較模糊因此不能確定是不是傷疤。

▲小莉平時性格開朗。（圖／翻攝自微博）

小莉是不是心情抑鬱？對此田女表示，女兒平時性格開朗，有心事會主動和家人說，最近也沒有和家人同學發生矛盾，身上沒帶手機和零花錢，「不可能離家出走」，前段時間，小莉告訴還說給媽媽寫了一封信，「我說給我看看，她說還沒寫好。」

此外，小莉的手機設有密碼，「她說這是她的隱私，不能告訴我」，所以田女也不知道小女孩給自己到底寫了點什麼，因怕女兒玩手機打遊戲上網，田女也會時不時瞄一眼看女兒在看什麼，但觀察下來，沒發現女兒有什麼異常，也沒有網上交友等情況。