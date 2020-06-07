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無菸無毒！　文南里舉辦無菸街道揭牌暨闖關活動

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▲台南市南區衛生所，聯合文南里舉辦無菸街道揭牌暨闖關活動，市長黃偉哲、衛生局局長陳怡、南區區長蔡秀琴等人共同推廣拒絕菸品傷害，共創永續的無菸環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區衛生所，聯合文南里舉辦無菸街道揭牌暨闖關活動，市長黃偉哲、衛生局局長陳怡、南區區長蔡秀琴等人共同推廣拒絕菸品傷害，共創永續的無菸環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區衛生所，聯合文南里6日上午舉辦無菸街道揭牌暨闖關活動，市長黃偉哲、衛生局局長陳怡、南區區長蔡秀琴、國民健康科科長陳淑娟、南區衛生所所長謝雅雯、文南里里長陳清泉，及市議員蔡淑惠、周麗津、呂維胤及李啟維，一同推廣拒絕菸品傷害，共創永續的無菸環境。

▲台南市南區衛生所，聯合文南里舉辦無菸街道揭牌暨闖關活動，市長黃偉哲、衛生局局長陳怡、南區區長蔡秀琴等人共同推廣拒絕菸品傷害，共創永續的無菸環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

世界衛生組織統計，每年全球約有600萬人死於菸害，國人十大死因大都和吸菸有關，包含癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病等，每年至少有2萬人死於菸害，平均每25分鐘就有1人因菸害而失去生命，吸菸除了會讓人產生不悅之外，更是致癌的主因之一，菸草中含有超過7000多種化學物質，至少有93種已知的致癌物，所有癌症的死亡有30%都可歸咎於吸菸行為，且二手菸及三手菸等菸害的暴露，沒有安全範圍，建構一個無菸環境刻不容緩。

▲台南市南區衛生所，聯合文南里舉辦無菸街道揭牌暨闖關活動，市長黃偉哲、衛生局局長陳怡、南區區長蔡秀琴等人共同推廣拒絕菸品傷害，共創永續的無菸環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

菸害每年消耗全世界許多人民的健康及醫療支出，增加許多社會的悲劇，拒菸是每一個人都必須要做的權利與義務，台南市南區文南里20多年來推廣宣導無菸街道理念，過去曾舉辦過戒菸班，訂出社區戒菸、禁菸公約，目前吸菸人口有年輕化趨勢，故發起無菸街道，希望里民能過無菸無毒最舒服的生活，「拒絕菸害當然也要走在前頭」，營造長南街為無菸環境，宣揚菸害防制的保健觀念，讓民眾有無菸清新的好空氣。

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