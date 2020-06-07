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保時捷911「慢速過彎」竟自撞護欄…前輪懸空、大眼噴出　網笑噴：不會開要先講啊

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記者陳豐德／新北報導

北宜公路7日一輛敞篷保時捷才自撞後燒成廢鐵，不料同日11時許，一輛白色保時捷行經平溪區十方大法寺轉彎處時，疑似不熟路況自撞護欄，前保險桿被護欄插入後前輪懸空，護欄碎片噴飛後又波及後方另一輛BMW轎車，車禍影像曝光後讓網友笑罵：「你不會轉彎要先說阿！」

▲▼平溪一輛保時捷911慢速過彎卻自撞護欄，讓蛙眼噴出、前輪懸空。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲平溪一輛保時捷911慢速過彎卻自撞護欄，讓蛙眼噴出、前輪懸空。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，當時吳姓男子（31歲）駕駛白色保時捷，經過十方大法寺一個大彎時，疑似因為路況不熟、轉彎幅度不夠，整輛車就直挺挺的衝向側邊護欄後懸空，護欄隨片飛起約2公尺高後掉落，波及後方孫姓駕駛所開的BMW，造成雙方車輛各有毀損，經酒測後均無酒駕情事。

由於保時捷911經典的直立式圓形頭燈，宛如「青蛙」的大眼一般，網友看到行車紀錄器後笑稱「下雨天，青蛙又跑出來了」、「蛙蛙最近犯太歲」、「傳說中的青蛙跳」、「青蛙出來玩水了」、「蛙是跑車裡最好練的，但真的要量力而為」、「蛙蛙眼睛都掉出來了」、「這種技術還是坐公車別出來害人」、「那個彎瞎子開都能過，駕駛在車裡看什麼事？」

▼保時捷撞進護欄後前保險桿損傷嚴重，護欄也噴飛砸毀後車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼平溪一輛保時捷911慢速過彎卻自撞護欄，讓蛙眼噴出、前輪懸空。（圖／記者陳豐德翻攝）

 ▲▼平溪一輛保時捷911慢速過彎卻自撞護欄，讓蛙眼噴出、前輪懸空。（圖／記者陳豐德翻攝））

▲▼平溪一輛保時捷911慢速過彎卻自撞護欄，讓蛙眼噴出、前輪懸空。（圖／記者陳豐德翻攝）

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