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鋒面接近！全台連下2天「防大雨地區曝」　吳德榮：注意劇烈天氣

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲吳德榮說，今、周一鋒面掠過北部海面，帶來局部性陣雨或雷雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台變天！中央氣象局表示，今天（7日）鋒面位於台灣北部海面，天氣不穩定，西半部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量也偏多，午後有局部短暫雷陣雨，其中各地山區有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮提醒，今和周一鋒面接近，注意劇烈天氣。

氣象局指出，今各地低溫約26至28度，高溫有稍下降的趨勢，各地高溫約32、33度，但沒下雨時，天氣仍悶熱。

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氣象局提醒，周一鋒面接近，天氣仍不穩定，西半部及東北部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量也偏多，午後也有局部短暫雷陣雨，山區留意局部大雨發生的機率；各地高溫約32、33度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周二至周六高壓又稍微增強，鋒面北移，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，僅午後山區偶有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一鋒面掠過北部海面，雖不致直接南下，但對流雲系仍將在鋒面附近發展，有影響台灣的機率，帶來局部性陣雨或雷雨；因大氣不穩定，仍應注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的發生，由於屬中小尺度的天氣變化，應注意氣象局的即時訊息及特報。

吳德榮分析，周二鋒面東移，脫離台灣附近，各地轉為多雲時晴，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周三至周五暖氣團增強，各地恢復晴朗、炎如盛夏，最高溫又回到36度左右，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周六仍為炎如盛夏的天氣，低層水氣略增，不穩定度略提高，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地。

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