「2020城南有意思」端午連假強勢回歸！ 以書、綠色消費打造2主題市集

▲防疫大解禁！「2020城南有意思」端午連假強勢回歸。（圖／文化總會提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布今（7日）起放寬防疫管制。文化總會透露，原定今年4月舉辦卻因疫情而延期的「2020城南意思」將在6月25日到6月28日端午4天連假強勢回歸，歡迎國人在解禁後的第一個連續假期，帶著家人、邀請朋友來參加「城南有意思」，一起享受防疫解禁後首場戶外嘉年華。

文化總會副秘書長李厚慶表示，即將邁入第三年的「2020城南有意思」，文化總會再次整合區域，邀民眾走入台北城南，體驗一期一會的美好。今年，以「回憶新樂園」為主軸，探索懷舊，並展開一連串精彩的系列活動，包括特展、兒童劇、城市導覽、兒童街道遊樂場，並以「書」及「綠色消費」為概念打造兩場主題市集。在城南這個充滿回憶的地方，以懷舊物件訴說在地老故事，並透過新樂園持續為大家創造回憶。

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▲李厚慶說，今年以6月11日登場的「時光秘境，出發！」體驗特展拉開序幕。（圖／文化總會提供）



「2020城南有意思已經做好準備，有你才好玩。」李厚慶說，今年以6月11日登場的「時光秘境，出發！」體驗特展拉開序幕，本次展覽將帶領大家，回到童年的遊樂場，透過古早味遊戲以科技互動呈現，連接跨世代遊戲參與，召喚大人的童心魂，也讓小朋友認識遊戲的「成長足跡」。此外，也延續過去受到大眾喜愛的「春日晒書市集」、「春日好好市集」、「城南玩玩劇」等活動。

李厚慶強調，這次在「城南散散步」中，首次推出司法院實境遊戲《這不是死了一個人的問題》，改編自台灣真實社會案件，由司法院專業監修，聚樂邦製作出品，結合司法、實境與解謎，充滿「偵查樂趣」與「思辨挑戰」的新穎互動體驗，讓民眾從中認識司法審判與意涵。

▲李厚慶說明，「城南有意思」有將近八成都是戶外活動，防疫措施相對單純。（圖／文化總會提供）



文化總會提到，「春日晒書市集」也有新單元，為了推廣職人工藝，特別與Pinkoi Experience合作，邀請Mao's樂陶陶、百物語工作室、台灣手藺等，規劃職人手作專區，包括木作、花布、瓷器、陶藝等高達10種不同品項，讓民眾藉由動手作，體驗匠人精神。還有「城南童樂會」也是新企劃，與還我特色公園行動聯盟（特公盟）合作，屆時文總後巷將首度封街，讓大小朋友一起上街道玩遊戲，期許凝聚更多力量提倡兒童遊戲權與參與表意權，讓孩子能透過多元的遊戲空間，滿足不同階段的身心發展需求。

李厚慶說明，「城南有意思」有將近八成都是戶外活動，防疫措施相對單純，而其中位於室內的「時光秘境，出發！」實境特展，屆時也會配合最新防疫規定，在入口處採實名登記制，民眾可依照自我管理意願，自由配戴口罩入場，未戴口罩者，則仍需保持社交距離。

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