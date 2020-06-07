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宜縣第一輛！林蔡阿娥省吃節用　贈市價90萬防火宣導後勤車

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▲▼宜縣第一輛！林蔡阿娥（上圖左）省吃節用，贈五結防宣義消分隊90萬防火宣導後勤車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜縣第一輛！林蔡阿娥（上圖左）省吃節用，贈五結防宣義消分隊90萬防火宣導後勤車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣義勇消防總隊五結防宣義消分隊獲贈市價90萬元的宣導後勤車1輛，此為宜縣第一輛供防火宣導使用之宣導車，7日上午由宜縣長林姿妙主持捐贈儀式，並表揚林蔡阿娥的大愛精神。

▲▼宜縣第一輛！林蔡阿娥（上圖左）省吃節用，贈五結防宣義消分隊90萬防火宣導後勤車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

捐贈宜縣第一輛宣導後勤車的林蔡阿娥，為宜蘭五結鄉鄉民，自小迫於家庭經濟無法接受教育，雖然現在跟隨女兒居住於三星仍心繫五結，因緣際會下得知五結防宣義消分隊平時配合消防人員深入各社區、學校、鄰里辦理各項防火宣導，卻無宣導後勤車可供使用，她雖無過人學問，卻瞭解火災預防的重要性，因此決定發揮「取之於鄉里、用之於鄉里」之大愛精神，主動聯繫五結消防分隊，表示願捐贈宣導後勤車1輛，希望這輛車能對防火宣導各項火災預防及防災觀念宣導提供助益。

▲▼宜縣第一輛！林蔡阿娥（上圖左）省吃節用，贈五結防宣義消分隊90萬防火宣導後勤車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜縣第一輛！林蔡阿娥（上圖左）省吃節用，贈五結防宣義消分隊90萬防火宣導後勤車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣長林姿妙表示，感謝林蔡阿娥的善行義舉，相信未來這輛後勤車會載著防火宣導姊妹深入五結鄉各個鄉間角落，讓防火知識的傳播更加普及深入，並藉此拋磚引玉，盼有更多善心人士共襄盛舉，造福鄉梓貢獻心力。

宜蘭消防局長徐松奕表示，林蔡阿娥本來是要捐救護車，但五結救護車才換不久，後來她有聽到以義消夫人為主的婦女防火宣導隊在2020年1月成立，且隊員防火宣導都是騎機車，她發揮大愛捐宣導後勤車1輛。

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