解放軍「攻台先發部隊」同日演練　實彈衝鋒登陸、50多輛坦克重裝渡海！

▲解放軍傳出「攻台」兵推照片。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

大陸解放軍陸軍第73集團軍進行開海上實彈射擊考核，頂著風浪全面對戰，一字排開海上戰鬥，最終成功衝鋒登陸；除此之外，第74集團軍進行跨海重裝投送等航渡演練，同一天進行渡海、登陸軍演。

央視軍事3日下午3時許發文，解放軍陸軍第73集團軍某兩栖重型合成旅，在東南某海域展開海上實彈射擊考核，兩棲坦克駛向預定海域，官兵們冷靜瞄準，果斷射擊，擊中目標。

▲解放軍第73集團軍進行演習。（圖／翻攝自央視軍事微博，下同）

影片中可見，士兵們進行實彈演習，68個車組在海面自由行駛，兩棲坦克車一字排開，對著目標進行全面對標實戰，在完成海上戰鬥設擊10個課目，最後成功登陸突擊。

央視軍事3日晚間7時許再度發文，秀出陸軍第74集團軍展開民船裝卸載試驗攻關演練畫面。影片中可見，包含坦克車在內的50多輛重型裝備在港口「蓄勢待發」，士兵們聽令把裝備依照順序放進船艙，在船舶離岸前，對所有裝備綑綁固定，確保不會移位，裝載完所有裝備隨即出發「遠航」。

▲對目標實彈射擊。

第73集團軍駐守福建廈門，為東部戰區；第74集團軍駐守廣東惠州，屬南部戰區，被外界認為若是採取攻台武力手段時，很可能的主力戰隊。兩部隊同天進行擊打目標、裝卸載渡海訓練，威嚇意味相當明顯。

許多大陸網友也認為演練的暗示意味濃厚，「 是奪島演練麼」、「解放台灣」、「 瘋狂暗示，乘著滾裝船跨過海峽」、「民用滾裝船搭載軍事裝備和人員登陸才是最好的手段」、「坐船幹嘛？你是不是想去臺灣」、「要武統了嗎」。

在今年年初，大陸曾流出一張「南部登島作戰群指揮所」兵推照，地點疑似就在台灣海峽南部海區，還出現兩條從大陸沿岸通向台灣南部的不同航渡線路；其中一條作戰路線顯示，解放軍模擬攻佔金門後拿下澎湖，接著再繼續往台灣南部地區進軍。

▲解放軍第74集團軍進行演習，把坦克等重裝放入船艙。

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