疫情下的俄羅斯紅場閱兵　陸專家：解放軍參加的機率很大

▲解放軍參加俄羅斯紅場閱兵。（圖／新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

俄羅斯將於24日舉行衛國戰爭勝利75周年紅場閱兵，並邀請了19個國家的方隊參加。不過，在新冠肺炎疫情尚未平息的情況下，會有多少國家參加閱兵令人好奇，大陸的專家認為，解放軍有很大的機率會派出方隊參加紅場閱兵，三軍儀仗隊可能再度出征。

根據《環球時報》報導，大陸國觀智庫決策委員會聯席主席、俄羅斯中亞研究中心主任劉文斗表示，從中俄兩軍傳統友誼和交往慣例來看，中國克服困難派方隊參加紅場閱兵是大概率事件，「在俄羅斯新冠疫情還未平息的情況下，中國派方隊赴俄參加閱兵儀式，將是對俄羅斯的重要支持，也可以凸顯兩國在尊重歷史、珍視和平、維護作為二戰成果的現行國際秩序等方面的共同理念。」

▼俄羅斯紅場每年都會舉辦盛大的閱兵，慶祝衛國戰爭勝利。（圖／路透社）



劉文斗進一步指出，2015年5月俄羅斯衛國戰爭勝利70週年慶典上，解放軍三軍儀仗隊以102人的陣容亮相紅場閱兵；2019年，俄羅斯派出3艘艦艇參加中國海軍成立70週年多國海軍海上閱兵活動；同年中國派出西安艦赴聖彼得堡參加俄海軍節慶典海上閱兵，「中俄兩國軍隊互派人員和裝備參加對方主辦的慶典、軍事比賽等已形成雙方交往的常規內容。」

此外，外界擔憂新冠肺炎疫情可能對解放軍出國參加閱兵造成影響，劉文斗認為，勝利日閱兵原預計在5月舉行，但因疫情推遲，並確定改於6月舉行，表明俄羅斯自信在疫情防控和舉行閱兵活動之間可以保持較好的平衡。

劉文斗指出，中國派一個規模適中的方隊過去，在俄羅斯境內採取相應防疫措施，回國後做好隔離，風險應該是可控的，「比如，我們採用軍用運輸機進行人員運輸，抵達俄羅斯後在駐地相對隔離，大規模人員聚集只是出現在彩排及正式閱兵時。」

俄羅斯衛國戰爭勝利75周年紅場閱兵原預計在5月9日舉行，因新冠肺炎疫情延後至6月24日，俄羅斯官方近日表示，屆時將有1.4萬名俄國軍人參加閱兵式，同時，也邀請了19個國家的軍人參加閱兵，計劃共有6.4萬人參加活動。

俄羅斯官方還提到，他們會向所有閱兵人員發放防護用具，並要求閱兵人員每日接受體檢，每周接受3次新冠病毒快速檢測，並計劃分發非特異性預防急性呼吸道疾病的藥物。

▼俄羅斯總統普丁參加閱兵。（圖／路透社）

