盧律銘 ：對配樂的品質，總要做到心裡過得去

2019年 盧律銘 以電影《返校》配樂，奪下56屆金馬獎最佳原創電影歌曲，從評審到觀眾，都被他和雷光夏合作的片尾曲〈光明之日〉那股深邃又沉抑的旋律牢牢勾住。不過盧律銘說，創作配樂是個內化過程，如何在明確框架下，對一齣劇找到相應自己的頻率，其實正是配樂的重點。

▲盧律銘認為電影配樂必須找到與劇的共鳴點，再用屬於自己的音樂語言加以詮釋。

框架之中，也有最佳旋律

2018年盧律銘在電影配樂的事業起飛，也是那一年，他當上了新手爸爸。在創作與父職間轉換，其實未曾改變他對音樂的取捨或偏好，標準總是要達到自己過得去、對心負責，當了父親，盧律銘是少了時間，但依舊是那個與自己賽跑的人。

請繼續往下閱讀...

▲2018年盧律銘電影配樂開始大放異彩，隔年更以《返校》奪下56屆金馬獎最佳原創電影歌曲。

事實上，配樂工作很難隨心所欲，如何在電影架構中找到共鳴點，並從片長、劇情和風格架構緩緩抓出獨特性，正是配樂之難。像是電影《小美》中陳以文飾演的房東，雖為甘草人物，但實有底層邊緣人的苦澀，因此盧律銘特別用鋸琴去描摹這個角色，他解釋，「鋸琴就是一道鐵片，然後利用凹折去改變音高，音色則是很高頻。之所以用鋸琴搭配角色，正是鋸琴有幾分滑稽，但又顯得孤獨，很像陳以文飾演的房東。」

▲就算當了父親、面臨配樂框架限制，盧律銘對音樂永遠有一套自己的標準和定位。

進到錄音室，要求最高靜音品質

相較盧律銘的創作多在家進行，後製期則轉移到錄音室，平日那種擁抱各種聲響去激盪靈感的狀態，進入混音和錄音階段，則是毫無退讓的絕對安靜，他舉例，過去就曾碰上錄音室天花板沒加厚而導致隔音不良，讓錄音工作硬生生被樓上鄰居的施工噪音中斷。

不僅如此，由於錄音室為密閉場地， 輔以台灣溽暑期將近四個月，多時候十分倚賴冷氣，加上不得有雜音，所以對空調靜音品質格外講究。盧律銘記得有一回弦樂團在錄音室排練，恰好碰上冷氣靜音品質欠佳，為了讓工作進行，最後只好切掉冷氣，讓樂手們擠在燠熱密室裡，伴著濡濕汗水演奏。

（完整文章請看瘋設計）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。