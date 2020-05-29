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從喧囂到極度之靜── 盧律銘 的創作大人學

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眶框外音像製作所，是這次專訪盧律銘的場地。曾在此處進行多次錄音工作的他卸去老師、金馬獎最佳原創電影歌曲得主身分，其實就是個常來走動、會聊爸爸經，被大家親切喊著Luming的一位朋友。盧律銘坐著，聽著窗外一陣悶雷般的飛機起降聲說：「城市裡的嘈雜其實不太困擾我，多時候反而帶給創作刺激，但只要進到錄音室，要求是絕對安靜。」

面對音樂，盧律銘感性與理性不時遞換，若感性是種喧囂，理智能擬比安靜，創作上的心理節奏，他也往往擺渡於兩者之間。

▲盧律銘以電影《返校》配樂，奪下56屆金馬獎最佳原創電影歌曲。

音樂上你得收斂，也得悸動

請繼續往下閱讀...

音樂創作者往往給人瀟灑任情的印象，無視晝夜、竭慮殫精，就是想捉住腦中的旋律。不過盧律銘卻是人稱的數學系「理工男」，還曾待過補習班當起數學老師，逐一盤點，多是中規中矩的踏實生活。而他從高中起對音樂的追尋，則直到負笈英國攻讀電影電視配樂，步履才稱得上大幅邁開。

問起數學與音樂是否理絡相通？盧律銘點點頭，卻附上了但書，「數學對我的影響，在於怎麼思考音樂這件事，所以不在風格，而是邏輯。」他細數音樂的架構、合旋以及重複性，全仰賴邏輯而非放縱感覺渲染，這部分也多少窺見盧律銘收斂、恪慎又理智那一面。相對地，樂曲創作吸收了生活的悸動和反饋，一思一得有時從霎那捕捉，是抽象又挺曖昧的過程。

▲盧律銘創作時的心理狀態，時而感性，時而理性，這些都是必須

學會收筆和忍心割捨，當一個創作的大人

電影《返校》的配樂是盧律銘獲獎作品，不少人都被他和雷光夏合作的片尾曲〈光明之日〉那股幽霿又沉抑的旋律牢牢勾住。參與片尾曲創作對盧律銘儼如一種儀式，他說看戲若無分神，聽配樂也沒恍惚走心，拆解片尾曲會發現它其實出現在劇中每個地方，「就像拼圖，原本錯落在戲中的樂曲片段，最後到片尾曲拼成一個完整輪廓。」

同樣是創作，專輯製作和配樂，兩者卻很不同。盧律銘說專輯全靠自己想像且擁有無盡可能，但也要懂得去釐整、廓清一個脈絡，並適時鞭策自己往下走，那種創作方向性，屬於由內向外的，「所以專輯對我最困難的部分，是結束，因為會不斷嘗試，然後不斷發展，所以要懂得適可而止。但配樂，譬如片長125分鐘，框架就已經確立了。」

▲創作自己的專輯可以很奔放，但怎麼找到主軸和收尾，是最大挑戰。

創作配樂則需內化，對一齣劇找到相應自己的頻率，因此如何從片長、劇情和風格架構再緩緩抓出獨特性，正是配樂之難。像是電影《小美》中陳以文飾演的房東，其角色為底層邊緣人，雖為甘草人物，但實則苦澀，因此盧律銘選擇用鋸琴去描摹這個角色，「鋸琴就是一道鐵片，然後利用凹折去改變音高，音色則是很高頻。我會選擇鋸琴去搭配角色，正是鋸琴有幾分滑稽，但又顯得孤獨，很像陳以文飾演的房東。」

偶爾也會碰到音樂很好，但怎樣就是和畫面不合拍，或遇上特定段落不須太完美的配樂，對講究旋律的盧律銘，過去這些情況會讓他掙扎又難割捨，但今日已懂得保有自己也尊重導演的思考，藉著作品與作品的互動找到交會之所。

▲電影配樂是團體合作，讓盧律銘更懂得溝通。

當了父親，依舊是那個與自己賽跑的人

《棋盤上的空格》是盧律銘的樂團，目前已發過兩專輯、一單曲。首張專輯講紛爭，以人為主體，探討外在紛爭對人的影響；第二張則描寫紛爭潛伏於內心的狀態。談起專輯他略顯靦腆，笑說本該有三部曲的，只是近年一直忙著配樂，還未得閒去好好籌備，「不過第三張從內心去探索這個方向是不變的。」

2018年盧律銘在電影配樂的事業起飛，也是那一年，他當上新手爸爸。在音樂與父職之間轉換，他其實未曾改變對音樂的取捨或偏好，但過去能全日埋首創作，有了孩子時間分配就成了挑戰，「過去我有24小時能揮霍，能整天坐著想音樂的呈現，或許3小時過去，還停在一個旋律上；但有了孩子，必須變得很有效率。」現在他的工作時間，每天被壓縮成幾個小時，當音樂卡住或覺得不盡理想時，過程還是得保持前進，等回頭有時間再做修改。然而創作，標準總是要達到自己過得去、對心負責，當了父親，盧律銘是少了時間，但依舊是那個與自己賽跑的人。

攝影／陳柏勳 特別協助／眶框外音像製作所 

（完整文章請看城市美學新態度

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