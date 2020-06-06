許崑源的選區投出8.4萬張罷韓票　挺韓大將墜樓聯想多

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日在遭罷免後，晚間卻驚傳挺韓的國民黨市議會議長許崑源從住處墜樓身亡，令外界相當震驚。墜樓原因仍在釐清中，是否與罷免案有關也引起議論。許崑源在議會的作風一向強勢，甚至被認為是「高雄市議會有史以來「最強勢的議長」。

▲高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）



高雄政治版圖長期綠大於藍，而自韓國瑜吹起一陣韓流後，順勢助漲2018年高雄九合一選情，國民黨高雄市議會席次首次過半，，許崑源以38票的絕對優勢成功當選議長、再次擔任該職，新任高雄市市長韓國瑜也親自到場祝賀，國民黨歷經33年來在高雄市（包括前縣區）首度完全執政。

就在韓國瑜面臨罷免危機時，許崑源曾邀高雄市議員參加12月21日的挺韓大遊行，遭時代力量議員黃捷批評「公然使用議會資源發通知，就是議事不中立，議會的秩序再次蕩然無存」。

縱使面對外界議論，許崑源仍相當力挺韓國瑜，但罷免案仍成功通過。墜樓案發生前，許崑源的最後一篇臉書貼文還轉發了韓國瑜貼文「這一次，誰會是贏家？」

墜樓案是否與罷免成功通過不得而知，但在2018九合一選舉時，許崑源在高雄第8選區（前金區、新興區、苓雅區）以2萬1433票當選議員，但這次的罷免案在新興區有1萬7452票同意票、443票不同意票，前金區有9437票同意票、252票不同意票，苓雅區有5萬7069票同意票、1421票不同意票，三區加起來共得8萬3958票，而罷免案最終也以93萬9090票過關，隨後發生墜樓案，也不難引起外界聯想。

▲許崑源墜樓、跳樓。（圖／記者許宥孺攝）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995



其他人也看了這些...

►高雄市議長許崑源跳樓亡 5分鐘前FB留「這一次，誰會是贏家？」

►高市議長許崑源跳樓身亡 友人悲慟曝「這2件事」造成巨大壓力

►議長許崑源跳樓亡 高雄市黨部：給我們一點時間

更多熱門新聞...

►江啟臣哀悼許崑源：議長驟然離世…令人憂心社會對立加劇

►許崑源曾助馬英九打總統選戰 當選議長後韓國瑜還到場助賀

►高市議長許崑源跳樓亡 王定宇籲政治領袖安撫支持者：死者為大！

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣