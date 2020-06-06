韓國瑜提罷免訴訟會讓高雄人更火大　江啟臣再不切割恐一起沉船

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

文／陶本和

高雄市長罷免案6日落幕，韓國瑜拿下超過93萬罷免同意票，成為我國史上首位被罷免的市長；在此同時，各界評估他很可能提出選舉訴訟，以拖延戰線。

如果韓國瑜真的採取訴訟反制，再次沒收高雄人補選權利，除了會讓93萬多投下罷免同意票的市民更火大外，力挺韓國瑜的國民黨接下來也會一併被拖下水，反作用力的後果非但無助於高雄補選，連帶地也會讓藍營提前面對2020的縣市長選戰危機。

罷韓投票6日登場，若韓國瑜確定遭到罷免，依法規定高雄市選委會必須在七天內公告結果，行政院需指派代理市長人選，並由代理市長在3個月內舉行市長補選。不過，韓國瑜若確定提罷免訴訟，於訴訟期間不得辦理補選，而韓國瑜若最終仍以敗訴收場，所剩餘任期若未滿2年，則必須由代理市長代理至任期結束。

事實上，這次罷免案的結果，已經彰顯了高雄市民對於韓國瑜的怒火，如果他接下來又提出選舉訴訟，擺明象徵「沒收市民選舉權」，這有「罷免前卡罷，選後卡選」的味道，下場可能是讓高雄市民更火大而已，這股怒火甚至延燒到國民黨中央、黨主席江啟臣身上。

站在藍營戰略來思考，在過去這段期間，韓陣營、藍營一直都抓不到議題主導權，全被民進黨把玩在手掌心；倘若提出選舉訴訟，除了拉長戰線，也不能讓民進黨可以輕鬆把持整體節奏。

韓國瑜陣營若做出選舉訴訟的動作，政治思維的評估上，不外乎就是，不能讓反韓勢力、民進黨再牽著鼻子走，想罷免就罷免、要補選就補選。

另外，藉著罷免訴訟來拖延戰線，在這個期間內，讓民進黨內部產生「內部成本」，好比2022年地方首長選舉，要不要進行初選，再讓目前團結的綠營分裂，或是藉由接下來誰來代理市長、民進黨派系盤算等議題，製造反撲的攻擊力道。

總體來看，韓國瑜只要提出選舉訴訟，對氣勢從總統大選落幕後已經跌到谷底的國民黨中央而言，現階段還看不到有正向的回饋，反倒是國民黨主席江啟臣在罷免投票前選擇跟韓國瑜站在同一陣線，短期內勢必也會受到檢視，藍營在罷免案過關後二度受到重創，繼續跟韓國瑜同台會有什麼結果、分道揚鑣會不會有新的機會，在93萬高雄市民做出決定的這一個夜晚，國民黨主席應該沒有這麼好入眠。

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