曾逃過一次！韓國瑜26年後再遭罷免　93萬人同意拉下台

▲高雄市長韓國瑜確定被罷免成功。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

回顧1994年韓國瑜的第一次罷免案以失敗收場，經過26年後，因為「落跑」選2020總統二度遭到罷免，最終以93萬9090張同意票，韓國瑜確定罷免成功。

1994年時任台北縣立委的韓國瑜，因為與同黨立委林志嘉、洪秀柱、詹裕仁一同贊成核四興建，遭到反核團體提案罷免。當時的選舉罷免法規定，該選區要有二分之一以上的選民投票、二分之一以上同意票數，才能成立罷免案。當時投票率為21.36％，獲得37萬7822張同意票，未達罷免門檻，4位立委罷免案都沒通過。

經過了20多年，韓國瑜在2018年大選挾帶超強「韓流」，以89萬票高票當選市長，打敗對手陳其邁，終結民進黨在高雄長達二十年的執政。不過，韓國瑜才上任不到一年就背棄承諾，原本聲稱不會參選總統，卻在與時任黨主席吳敦義私下會談後表示「被動接受黨內初選民調」，之後在2019年5月受訪時首度鬆口「Yes,I do」，確定參選2020總統大選；同年10月，韓國瑜正式向議會請假，開始到各地進行造勢。

於此同時，由We care高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李佾潔、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋及前高雄氣爆自救會長陳冠榮組成「罷韓四君子」，在韓國瑜上任滿一年的時候，開始醞釀罷免。2020年1月29日第二階段連署書，獲得有37萬7662人有效連署，超過法定門檻22萬8134人，中選會於4月宣布，韓國瑜罷免案成立，6月6日舉行投票。

6月6日罷韓結果出爐，高雄市長罷免案投票人數為229萬9981人，投票結果為93萬9090票同意票、2萬5051票不同意票，投票率42.14％，符合投票人總數的四分之一，已達到罷免門檻，韓國瑜確定被罷免。

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