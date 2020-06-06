影／大雷雨襲高屏！全台15縣市大雨特報　防雷擊強陣風

記者李宜秦／台北報導

▲氣象局發布大雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

中央氣象局12時50分針對15縣市發布大雨特報，氣象局提醒，西南風及午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日各地山區及基隆北海岸、宜蘭、南投、南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另外，氣象局13時02分也針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分。

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大雨特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

大雷雨即時訊息示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區，以及屏東縣屏東市、萬丹鄉、九如鄉。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／翻攝氣象局）

根據氣象局預報，今日西南風影響，台灣中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。明日鋒面接近，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，今、明兩天各地山區易有局部大雨發生，東南部局部地區並有焚風發生的機率，請注意。

氣象局也提醒，今日北部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風；今、明兩天金門及明日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

氣象局也持續發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣晴朗炎熱，今日中午前後花蓮縣縱谷、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。另外，新北市盆地、基隆市地區、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。