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台南路邊停車格6成智慧化領先全台　黃偉哲要求朝100％智慧化目標邁進

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▲台南市政府建置「智慧路邊停車計費系統（智慧停車柱）」、及「地磁偵測器」，推動路邊停車格位智慧化管理，目前智慧化比例已達62.5％，高居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府建置「智慧路邊停車計費系統（智慧停車柱）」、及「地磁偵測器」，推動路邊停車格位智慧化管理，目前智慧化比例已達62.5％，高居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府建置「智慧路邊停車計費系統」、及「地磁偵測器」，推動路邊停車格位智慧化管理，目前智慧化比例已達62.5％，高居全國之冠，市長黃偉哲強調，市府未來目標是路邊停車格位100％智慧化，改善停車熱區供需失衡問題，縮短民眾尋找停車空位時間，提供市民更優質、更便捷的停車服務。

▲台南市政府建置「智慧路邊停車計費系統（智慧停車柱）」、及「地磁偵測器」，推動路邊停車格位智慧化管理，目前智慧化比例已達62.5％，高居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府建置「智慧路邊停車計費系統（智慧停車柱）」、及「地磁偵測器」，推動路邊停車格位智慧化管理，目前智慧化比例已達62.5％，高居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲表示，台南雖是古都，但停車卻是最現代的智慧化，台南建城近4百年，不僅街道狹窄且停車空間闢建不易，也是六都中唯一沒有捷運的城市，然這1年來大概新增加了1萬個停車位，其中5千個停車位是在城區，另外5千個是在原來台南縣的地方，所以在停車位的闢建上，事實上市府交通局不遺餘力，很努力的在闢建。

▲台南市政府建置「智慧路邊停車計費系統（智慧停車柱）」、及「地磁偵測器」，推動路邊停車格位智慧化管理，目前智慧化比例已達62.5％，高居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，台南目前有1萬2千個收費停車位，其中有7千5百個智慧化，佔百分之62.5％，比例居全國之冠，黃偉哲非常感謝工業局長官的支持，能夠讓這個古老的城市有了新的面貌，在找停車位上節省了時間、減少空污、減少交通流量、節省紙本、紙張，也節省了車主的荷包，當然，對市政府來講，也讓停車位的周轉率能夠更提升，一方面增加供給，一方面增加流量，一方面節省時間，希望共同來帶給市民更好的停車環境。

▲台南市政府建置「智慧路邊停車計費系統（智慧停車柱）」、及「地磁偵測器」，推動路邊停車格位智慧化管理，目前智慧化比例已達62.5％，高居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長認為因為疫情關係，台北市、高雄市捷運都是呈現虧損狀態，雖說捷運很重要，但好好的營運更重要，所以台南市一方面建置公車系統、大眾運輸系統，另一方面也提供個人載具比較好的使用方式，尤其台南3日有這些路邊停車智慧化的成果，他要特別感謝經濟部工業局、台灣國際、宏碁智通及遠傳電信公司的鼎力協助，因為經費由工業局利用科專計畫補助、廠商提供資金及技術，台南市政府零出資，僅提供場域，由三方共同合作打造智慧路邊停車管理系統。

交通局長王銘德表示，智慧停車柱、地磁偵測器為停車格位智慧化的基礎建設，除了都可以偵測車格使用情形外，智慧停車柱更提供現場繳費功能，是目前全台灣規模最大的路邊停車現場繳費系統，同時配合智慧車格所蒐集的資料，市府也建置即時剩餘格位、及預測剩餘格位資訊查詢功能，透過台南好停APP提供民眾即時停車空位資訊，再結合台南好停APP行動支付服務，提升整體停車服務品質，民眾只要下載台南好停APP，或至交通局、停管處網頁上使用，呼籲市民朋友多多利用。今日與會的民意代表包括呂維胤、李宗翰、Ingay Tali 穎艾達利、蔡旺詮議員等人共襄盛舉。

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