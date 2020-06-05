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太平洋縱谷馬拉松動起來！魏嘉賢拜會理想大地獲支持再合作

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▲花蓮市長魏嘉賢為太平洋縱谷馬拉松，拜會理想大地副董事長梁愛迪獲支持再合作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢為太平洋縱谷馬拉松，拜會理想大地副董事長梁愛迪（右）獲支持再合作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市長魏嘉賢日前下午偕同文化及觀光發展所長宋瑜華至理想大地渡假飯店拜會副董事長梁愛迪，副董事長梁愛迪表示，會全力配合12月5日（六）花蓮市公所主辦「2020 花蓮太平洋縱谷馬拉松」的體育賽事。魏嘉賢感謝理想大地渡假飯店的支持，他表示，這項活動預定在七月公告報名訊息，期間將持續邀請花蓮市各觀光相關業者共襄盛舉，共創花蓮運動觀光的品牌。

為帶動花蓮地方觀光產業，魏嘉賢上任後以運動觀光來打造花蓮城市品牌，今年花蓮市公所訂於12月5日再度主辦「2020花蓮太平洋縱谷馬拉松」，馬拉松的路線將結合花蓮獨特的太平洋與縱谷景色，包括42k、21k、10k、5k四個組別，預計有六千名選手參加。去年2019花蓮太平洋縱谷馬拉松廣受參賽選手好評，由於超值的報名費以及許多廠商的配合贊助，讓參與的朋友都滿載而歸。

▲花蓮市長魏嘉賢為太平洋縱谷馬拉松，拜會理想大地副董事長梁愛迪獲支持再合作。（圖／花蓮市公所提供，下同）

梁愛迪表示，理想大地全力支持再度合作。

魏嘉賢也向梁愛迪提到，根據前幾次辦理馬拉松賽事的經驗，除了選手之外，包括家人也都會同行，因此希望能繼續提供優惠方案，讓選手或同行的家屬來到花蓮除了參與運動賽事之外，也能透過消費，帶動花蓮的觀光產業。

梁愛迪表示，雙方合作花蓮太平洋縱谷馬拉松賽事已有多年的經驗與默契，結果也都非常成功，理想大地全力支持再度合作，期望提供參賽者體驗世界第一遊船飯店的景觀，入住提升心靈的世界百大飯店，選手一定能量滿滿。

今年理想大地將贊助10張蜜月套房住宿券作為摸彩品，賽事期間（12/4-12/7）選手本人憑號碼布可免費搭乘環河遊艇一次隨同親友享票價5折優惠；在住宿方面，參賽選手在賽事期間憑號碼布入住豪華客房（1大床、2中床，含早餐及專車來回接送）一晚只要5800元，今年理想大地渡假飯店更加碼餐飲優惠，賽事期間選手本人只要憑號碼布於飯店內的里拉餐廳、風味餐廳用餐可享有8折優惠且免收取服務費。

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